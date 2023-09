Enquete UOL do Paiol A Fazenda 2023: parcial tem Nadja favorita

Adriane Galisteu abriu votação ao público para decidir quem será o novo participante de A Fazenda 15. Nadja Pessoa, Cézar Black, JP Venancios, Shayan, Alicia X, Erick Ricarte, Whendy Tavares, Igor Freitas, Sol do Deboche e Lumena disputam uma vaga. A parcial da enquete UOL de A Fazenda do Paiol já indica um famoso preferido dos espectadores para entrar no confinamento.

Parcial da enquete UOL A Fazenda votação Paiol UOL

Em consulta realizada às 00h desta terça-feira, dia que estreia A Fazenda 2023, Nadja Pessoa aparecia como a preferida do público para entrar no reality show rural, de acordo com a parcial da enquete A Fazenda votação Paiol UOL.

A votação do portal seguia com Shayan, Lumena e Cezar Black como favoritos.

Após votação do público no R7, na quinta-feira a sede receberá quatro novos participantes. Até lá, 10 concorrentes do Paiol A Fazenda ficam em um confinamento separado dos participantes do reality por três dias. Neste período, o público estará votando de casa para decidir qual deles merece a oportunidade de entrar oficialmente na casa do reality show rural.

Os ganhadores vão entrar na casa para surpreender os colegas. Os novos integrantes do elenco terão as mesmas chances de lutar pelo prêmio de R$ 1,5 milhão.

Como votar no Paiol de a Fazenda 15?

No site oficial de A Fazenda 2023 você pode votar no seu famoso preferido do Paiol para entrar no confinamento oficial do reality show. Não é necessário ter qualquer tipo de conta no R7 para participar da votação — a única coisa necessária é passar pela verificação de robôs ao confirmar o seu voto.

Confira o passo a passo abaixo:

Acesse o link https://www.r7.com/, clique na aba "A Fazenda" e encontre a enquete do Paiol. Em seguida, escolha em quem vai votar, selecione a caixinha "Sou Humano" e confirme o seu voto. Pronto, agora é só repetir o processo quantas vezes quiser.

Se quiser votar mais vezes, é só repetir o processo na mesma ordem. É bom lembrar que são válidos apenas os votos feitos em território nacional. O site oficial da Record não exibe os números da votação em tempo real, por isso consultamos parciais de outros portais ao longo da competição.

Na enquete, é possível escolher entre dez opções: Nadja Pessoa, Cézar Black, JP Venancios, Shayan, Alicia X, Erick Ricarte, Whendy Tavares, Igor Freitas, Sol do Deboche e Lumena

Participantes A Fazenda 2023

Veja quem é quem no elenco do reality:

1) André Gonçalves, ator

2) Cariúcha, funkeira

3) Darlan Cunha, ator

4) Henrique Martins, ex-nadador olímpico e Mister Brasil

5) Jaquelline Grohalski, ex-BBB

6) Jenny Miranda, influenciadora digital

7) Kally Fonseca, cantora

8) Kamila Simioni, influenciadora digital

9) Lily Nobre, cantora

10)Lucas Souza, influenciador digital

11) Márcia Fu, ex-jogadora de vôlei

12) Nathalia Valente, influenciadora digital

13) Rachel Sheherazade, jornalista

14) Radamés Furlan, jogador de futebol

15)Sander Mecca, cantor

16) Tonzão Chagas, funkeiro

17)WL Guimarães, influenciador digital

18)Yuri Meirelles, modelo

VEJA: Quais são os signos dos participantes de A Fazenda 15