R7 votação Paiol A Fazenda 2023: quem deve entrar no reality?

A votação do Paiol de A Fazenda 2023 começa nesta segunda-feira, 18, e segue até quinta-feira. O público deve escolher quatro entre as dez celebridades para se juntarem aos demais peões da sede, sendo dois homens e duas mulheres. O resultado será anunciado durante o programa ao vivo.

Enquete do Paiol A Fazenda 2023

Como funciona o Paiol?

A dinâmica do Paiol foi criada em 2021 em A Fazenda e continua ocorrendo anualmente. Nos dois primeiros anos, apenas uma pessoa foi escolhida para entrar no programa. Neste ano, o público terá a oportunidade de votar em quatro participantes.

Dez celebridades ficam confinadas entre segunda e quinta-feira em um cômodo do lado de fora da sede. Enquanto isso, a votação é aberta no R7 para que o público possa escolher dois homens e duas mulheres para se juntarem aos outros 18 peões que já estão confirmados no programa.

Os quatro participantes que tiverem a maior porcentagem de votos para permanecer deixam o Paiol diretamente para a sede - a entrada dos novos peões deve ocorrer ao vivo, como nos anos anteriores. Já os demais são eliminados da competição.

Em 2021, a escolhida pelo público foi a influenciadora digital Sthe Matos. No ano passado, a última vaga no programa ficou com Bia Miranda.

O público tem até a noite de quinta-feira para votar em seus favoritos. A votação será encerrada durante o programa ao vivo, assim como o anúncio dos vencedores. Enquanto isso, a apresentadora Adriane Galisteu comanda algumas dinâmicas entre os peões da sede e do Paiol para colocar 'fogo no feno'.

Como votar no R7?

A votação do Paiol, assim como as demais enquetes de A Fazenda, acontece exclusivamente no R7. Não é necessário ter um cadastro, basta acessar o site para participar quantas vezes quiser.

Passo 1: acesse o site do R7 no navegador de seu smartphone ou computador;

Passo 2: depois de entrar no site, clique em 'A Fazenda 15' na aba superior para ser redirecionado para a página do reality show;

Passo 3: a votação aparecerá já na página inicial. Clique nas fotos dos participantes que você quer que entrem para A Fazenda 2023 e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'. O sistema era pedir que você escolha as imagens indicadas. Feito isso, confirme suas escolhas;

Passo 4: o sistema irá computar o voto em poucos segundos. Aguarde a confirmação;

Passo 5: para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Cronograma A Fazenda 2023

O jogo começa de fato após a entrada dos quatro escolhidos no Paiol, já que não há eliminação na primeira semana. A primeira roça só é formada após a realização da Prova do Fazendeiro, que acontece às quartas-feiras. Enquanto isso, o programa deve preparar dinâmicas para integrar os peões e gerar as primeiras discórdias da temporada.

A atração segue com a exibição da Prova de Fogo na segunda-feira, gravada, já que a dinâmica é realizada no domingo - apenas os assinantes do pay-per-view conseguem acompanhar ao vivo.

Às terças-feiras, o 'fogo no feno' é garantido com a formação de roça. A Prova do Fazendeiro fica para a quarta-feira, mesmo dia em que a votação para eliminar um peão é aberta.

As eliminações acontecem na quinta-feira, no final do programa ao vivo. A semana termina com a festa, que acontece na sexta-feira, e no sábado são mostrados os melhores momentos da comemoração. No domingo, o programa mostra o que aconteceu de mais relevante nas últimas 24 horas dos peões.

Segunda-feira: Prova de Fogo

Terça-feira: formação de roça

Quarta-feira: Prova do Fazendeiro

Quinta-feira: eliminação

Sexta-feira: festa ao vivo

Sábado: melhores momentos da festa

Domingo: convivência entre os peões

