Votação R7 + Enquete A Fazenda 2022: quem sai na última roça?

Última roça antes da grande final e os últimos 4 peões estão na berlinda da Fazenda 2022. Babi, Bia, Pelé e Iran estão perto de sair do reality, mas qual deles? Vote na enquete A Fazenda 2022 e veja a votação em tempo real no DCI.

Votação A Fazenda 2022

Os 4 peões finalistas estão na berlinda e quem ganhar vai para a votação final para definir quem ganha o prêmio de R$ 1,5 milhão na quinta.

R7 votação da Fazenda 2022

Enquete A Fazenda 2022 - Quem está na roça?

E agora, quem fica? Vote na enquete A Fazenda 2022.

Segunda-feira (12): eliminação + formação de roça surpresa

Terça-feira (13): dia de lavação de roupa suja + eliminação ao vivo da roça surpresa

Quarta-feira (14): última festa da temporada

Quinta-feira (15): grande final da Fazenda 2022

