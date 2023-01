Votação + Enquete BBB 23: qual participante da Casa de Vidro entra no Big Brother Brasil?

A casa de vidro já tem seus 4 participantes e agora Giovanna, Manoel, Paula e Gabriel vão precisar da ajuda do público para entrar no Big Brother Brasil. Vote da enquete BBB 23 e escolha seus favoritos.

Enquete BBB 23 - quem entra no Big Brother Brasil?

Quem está na casa de vidro?

O público terá que escolher 2 dos quatro participantes da Casa de Vidro. Quem vencer a votação popular, então terá passe livre para o Big Brother Brasil 2023;

Giovanna: 25 anos, empresária. É de Campinas, São Paulo.

Manoel: 32 anos, psiquiatra e é de Cuiabá, Mato Grosso >> veja o perfil completo.

Gabriel: 24 anos, administrador e modelo, e vem de Ribeirão Preto, em SP.

E Paula: 28 anos, biomédica, de Jacundá (PA) >> veja o perfil completo.

Anterior 1 De 4 Próximo

Quanto tempo vai durar a casa de vidro do BBB 23?

A Casa de Vidro irá durar dois dias, de acordo com o site da TV Globo, o Gshow. Por isso, você ainda terá tempo para conhecer cada um dos confinados e decidir quem merece ficar com as vagas no elenco do BBB 23. Esta é a primeira vez na história do programa que a dinâmica tem início antes do começo da temporada.

Votação do BBB 23 no Gshow

+Quando serão divulgados os participantes do BBB 23 e quem pode entrar; veja data

Para decidir quem sai da Casa de Vidro e entra oficialmente na casa mais famosa do Brasil, é necessário votar. A enquete do site da Globo, o Gshow, é a única oficial e que realmente conta para o jogo. Para isso, será necessário ter uma conta gratuita por lá, que pode ser feita rapidamente.

1 - O primeiro passo é acessar o site no endereço https://gshow.globo.com/. Depois você clicar em "menu" na aba superior esquerda e clicará em "realities" e logo em seguida em "BBB";

2 - Vá para a página inicial do reality show e você encontrará a enquete com facilidade. Clique nela;

3 - Antes de votar, será necessário logar em sua conta Globo. Caso não a tenha, crie uma ao clicar em "entrar" na aba superior direita.

4 - Depois vá em "cadastre-se" e você terá que preencher apenas quatro espaços, nome completo, e-mail, senha e data de nascimento;

5 - Aperte a caixinha "Li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade" e por último o botão "cadastrar";

6 - Pronto, agora você já tem uma conta e é hora de decidir quem merece o seu voto. Escolha entre os quatro participantes na enquete, lembrando que entrará apenas um homem e uma mulher no jogo;

7 - Passe pela verificação de robôs e depois confirme o seu voto. Você receberá uma confirmação que seu voto foi computado e então poderá repetir o processo quantas vezes quiser!

Veja também