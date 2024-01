BBB 24: enquete UOL parcial mostra Davi com rejeição no 3º paredão

Os brothers Davi, Beatriz e Pizane estão no paredão e agora dependem do público para continuar na disputa. O resultado oficial só será anunciado na noite de terça-feira (16), mas a parcial da enquete UOL do BBB 24 já mostra quem deve ser o próximo eliminado do reality. Davi lidera rejeição e pode ser eliminado - assim como Thalyta, última eliminada.

Enquete UOL parcial quem sai

Quem deve ir sair do BBB 24 é Davi, de acordo com a Enquete UOL parcial. Em consulta realizada por volta das 12h30 de segunda-feira, ele já tinha recebido 19,45% das intenções de votos para ficar.

Pizane somava 38,84%, e Beatriz outros 41,72%.

No total, foram contabilizados mais de 143 mil votos até o momento.

Para votar na enquete acesse: https://www.uol.com.br/splash/bbb/enquetes/2024/01/15/bbb-24---enquete-uol-quem-voce-quer-que-fique-na-casa.htm.

Vale lembrar que a parcial da enquete UOL não tem influência sobre o resultado oficial da votação, que será anunciado na noite de domingo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Quando é a eliminação - Enquete UOL parcial

A eliminação será na terça, 16 de janeiro de 2024, a partir das 22h25, de acordo com a programação oficial do canal, logo após Terra e Paixão.

A votação continuará aberta até o horário do programa ao vivo e Tadeu Schmidt anunciará o nome de quem recebeu mais votos para ser eliminado.

Votar BBB 24 Gshow

Para votar no BBB 24, o usuário precisa acessar o site da votação, o Gshow, e escolher se vai votar com o CPF ou com a torcida.

Sim, agora os fãs têm duas opções para votar: o “Voto Único com o CPF", e só pode participar uma vez por paredão, e o “Voto da Torcida”, onde o público pode votar quantas vezes quiser. O resultado será definido pela média ponderada das duas votações.

Acesse a página do BBB gshow.globo.com/realities/bbb e escolha seu tipo de voto. Em seguida, escolha qual participante deve continuar no game e clique em votar. Precisa estar logado na conta.