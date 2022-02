No total, a temporada ganhou 22 participantes e atualmente conta com 17 confinados.

Bárbara perdeu disputa para Arthur e Natália e deixou o Big Brother Brasil. Na casa mais vigiada do país ainda restam 17 participantes na competição pelo primeiro lugar do pódio da temporada, quem deve ganhar? Vote na enquete BBB 22 do DCI!

Quatro participantes foram eliminados e uma sister foi expulsa.

Quem deve levar o prêmio de R$ 1,5 milhão para casa? Opine na enquete BBB 22.

Grande final da temporada tem previsão para maio de 2022.

Enquete BBB 22

Enquete BBB 22: com a saída de Bárbara, quem deve ganhar? Arthur Linn Pedro Scooby Douglas Paulo André Laís Eslovênia Jade Jessilane Natália Larissa Lucas Vinicius Gustavo Elieser Brunna Tiago Abravanel Resultados Votar

Parcial indica favorito ao prêmio

A parcial da enquete do UOL sobre quem é o favorito a vencer o programa indica Linn da Quebrada, Arthur e Natália como os mais queridos do público. Com mais de 1500 votos computados até agora, a consulta realizada na quarta-feira (16/2) mostra Lina na liderança com 39,63% dos votos.

A sister ainda não foi para nenhum paredão da edição e ganhou um VT especial no programa exibido 15 de fevereiro, dia da eliminação de Bárbara. Linn da Quebrada merece levar o R$ 1,5 milhão? Vote na enquete BBB 22 do DCI!

Na segunda posição da parcial da enquete BBB 22 do UOL, Arthur soma até agora 39,18% dos votos. O ator já foi para dois paredões da temporada e em ambas as berlindas foi o menos votado para sair.

Para completar o Top 3 da parcial, Natália aparece com 7,90% dos votos. A sister já voltou de 3 paredões e tem ganhado favoritismo. Depois do último jogo da discórdia do programa (14/02), em que foi alvo de vários colegas, a designer de unhas começou a crescer rápido no Instagram. A jovem tinha alcançado há pouco tempo 1 milhão de seguidores e atualmente tem mais de 2,3 milhões de fãs na rede social.

Quem já saiu do BBB 22?

Luciano foi o primeiro eliminado da temporada, o brother era do time dos pipocas e saiu do programa ao disputar contra Natália e Naiara Azevedo. O dançarino recebeu 49,31% dos votos para sair, enquanto a designer de unhas ficou com 34,89% e a cantora sertaneja somou 15,8%.

Rodrigo foi o segundo participante da edição a deixar a casa mais vigiada do Brasil. O gerente comercial também era do time dos anônimos, ele foi eliminado em um paredão contra Natália e Jessilane, que somaram 26,1% e 25,4%, respectivamente. Rodrigo recebeu 48,45% dos votos.

Naiara Azevedo foi a primeira camarote da temporada a ser eliminada, a famosa deixou o programa ao disputar um paredão contra Arthur Aguiar e Douglas Silva. Enquanto a cantora somou 57,77% dos votos para sair, Douglas teve 38,96% e Arthur apenas 3,27%.

Bárbara é a quarta eliminada do Big Brother Brasil. A sister era pipoca e foi puxada por Arthur para a berlinda em um contragolpe. A loira foi a mais votada para sair, recebeu 86,02% enquanto Natália somou 9,03% e Arthur ficou com 4,95% dos votos. Vote na enquete BBB 22 e opine sobre quem merece vencer!

Expulsão da Maria – Maria, do camarote, foi expulsa do programa na terça-feira (15). A sister nunca havia pisado em um paredão e deixou o reality show após agredir Natália durante o Jogo da Discórdia desta semana.

Na dinâmica, os brothers acusavam uns aos outros e contavam com os votos da casa, caso os confinados concordassem com os argumentos da acusação, era permitido que um participante desse um banho de água suja no adversário.

Maria não gostou das acusações de Natália, quando pôde molhar a sister, a cantora não se controlou e acabou batendo com o balde na cabeça da mineira. A produção avaliou as imagens e concluiu que a famosa infringiu as regras do programa, que tem tolerância zero com agressões. Vote na enquete BBB 22 e diga quem merece vencer a edição.

Leia também

Discurso eliminação BBB 22: o que Tadeu disse para eliminar Bárbara