Enquete BBB 22 do paredão falso: Linn, Gustavo, Arthur ou Eli, quem sai

Linn, Gustavo estão no paredão falso do Big Brother Brasil e um deles terá a oportunidade assistir o jogo do lado de fora por algumas horas na próxima terça-feira. Entre os três emparedados, quem deve ganhar o benefício?

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem no DCI.

Enquete BBB 22 – Quem sai no paredão falso

Votar na Enquete BBB 22 do paredão falso Linna

Gustavo

Arthur

Veja como funciona o Paredão falso no BBB 22

Quem está no paredão falso do BBB 22

Depois da eliminação de Eslovênia, os brothers participaram de uma nova prova do líder – conquistada por Paulo André -, e formaram um novo paredão, dessa vez falso. Ou seja, quem for escolhido pelo público não será eliminado de verdade e voltará para a casa depois de um tempo.

Linn: a artista foi indicada pelo líder Paulo André.

Gustavo: o paranaense foi puxado pela Linna, que teve direito ao contragolpe.

Arthur: o ator foi indicado por Jessi, que após ganhar R$ 100 mil em uma prova de sorte, ganhou o direto de mandar um brother diretamente ao paredão.

Eliezer: mais uma vez, o brother está no paredão após votação da casa.

Como funciona o paredão falso?

Para os brothers do BBB 22, o paredão ocorrerá normalmente – ou seja, eles vão achar que quem for eliminado da casa na terça-feira, 5 de abril, terá saído do programa. No entanto, o público irá escolher um dos emparedados para ficar no ‘QG do big boss’.

Assim que o ‘eliminado’ se despedir dos colegas de confinamento na terça, ele irá para um quarto secreto e poderá brincar de big boss por algumas horas.

O cômodo onde o brother vai ficar acomodado será predominante preto e com grandes telas de TV – o espaço é o falado ‘quarto preto’, que Boninho havia dado spoiler ainda antes do BBB 22 começar em janeiro. Ao contrário das dinâmicas anteriores, desta vez o falso eliminado poderá controlar os confinados, como colocar todos na xepa, cortar a água ou ainda escutar tudo o que eles estão falando.

Depois, o brother escolhido pelo público fará seu retorno triunfal para a casa e pegará todos os outros colegas de surpresa.

Como votar no paredão falso

A votação para escolher quem deve ir para o QG do Big Boss já está aberta no Gshow. O público poderá votar até a noite de terça-feira, quando a votação será encerrada durante o programa ao vivo pelo apresentador Tadeu Schmidt.

Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ganhar o benefício. O mais votado deixará a casa na terça-feira e ficará por algumas horas no quarto secreto.

Os votos para o paredão são contabilizados exclusivamente no Gshow. O público também pode participar da enquete BBB 22 do DCI e dar seus palpites sobre quem merece ser o escolhido para o paredão falso.

Formação do paredão

prova do líder • todos jogam

formação de paredão falso é quadruplo

Líder indica uma pessoa

Contragolpe do indicado do líder

Vencedor da fase extra da prova indica uma pessoa

Casa vota aberto e o mais votado vai para o paredão

Dinâmica do paredão falso

O falso eliminado vai direto para um quarto secreto, de onde vai poder controlar os brothers controles:

– cortar a água da casa

– acordar os brothers a qualquer hora

– colocar todo mundo na xepa

– trancar todos no jardim ou trancar todos dentro da casa

