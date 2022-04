Enquete BBB 22: Eslovênia, Paulo André ou Douglas, quem sai

Douglas, Eslovênia e Paulo André estão no paredão do BBB 2022 e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair no domingo? Vote na enquete BBB 22 e Gshow..

Enquete BBB 22 – Quem deve sair?

Enquete BBB 22: quem sai no domingo, 3/2 Douglas

Eslovenia

Paulo André 82952 votos · 82952 respostas Vote

Quem está no paredão do BBB 22

O BBB 22 acionou o ‘modo turbo’ e já começou a fazer provas e formar paredões extras no programa. Na última quinta-feira (31), Gustavo venceu a prova do líder.

Eslovênia: a ex-Miss Pernambuco foi indicada por Gustavo ao paredão. O brother cumpre sua promessa de mandar para a berlinda quem ainda nunca enfrentou o julgamento do público.

Paulo André: o atleta foi escolhido pelo líder Gustavo

Douglas: o ator foi o mais votado da casa e também foi para o paredão. Não houve prova bate-volta.

O resultado do paredão será anunciado no próximo domingo, 3 de abril. Em seguida, haverá uma nova prova do líder e formação de berlinda.

Votação Gshow

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow começam na sexta, dia 1 de abril e vai até domingo, 3 de abril de 2022. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A segunda eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 22 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Programação

Domingo (03/4): lá vem paredão e eliminação

Segunda-feira (4/4): jogo da discórdia;

Terça-feira (5/4): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (6/4): festa do líder

Quinta-feira (7/4): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (8/4): prova do anjo;

Sábado (9/4): dia de festa;