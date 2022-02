Enquete BBB 22: Maria deve ser expulsa por agressão?

O jogo da discórdia de segunda-feira, 14, foi marcado por uma suposta agressão de Maria contra Natália com um balde. A cena viralizou e dividiu opiniões, mas a atriz merece ser expulsa? Vote na Enquete BBB 22 e opine.

Essa foi a segunda vez que Maria tem uma atitude agressiva com um participante no jogo da discórdia; o primeiro foi com Arthur.

Maria se defendeu dizendo que foi sem querer, enquanto Natália disse ter sentido a agressividade da colega.

Suposta agressão no BBB

A suposta agressão no BBB 22 aconteceu após Maria bater com um balde na cabeça de Natália. Acontece que atriz de “Um Amor de Mãe” bateu com balde na cabeça da Natália durante a dinâmica ao vivo. No momento, Natália chegou a reclamar da atitude da colega de confinamento.

Tadeu Schimdt chamou o intervalo e na volta cobrou explicação de Maria, que disse que o balde escorregou, negando que bateu na cabeça de Natália propositalmente. Por sua vez, Nath respondeu que sentiu agressividade na atriz durante o jogo, mas que poderiam continuar a dinâmica.

Tudo resolvido? Nem tanto. Na web, o público criticou a atitude de Maria e pede expulsão por agressão no BBB 22. No jogo da discórdia da semana passada, Maria também foi acusada de agredir Arthur.

Mais tarde, em papo com Vinicius, Maria assumiu que estava com raiva na hora de jogar a água do balde e que acabou pegando o objeto de qualquer jeito.

Assista o vídeo do momento em que Maria bate com o balde na cabeça de Natália.

Votação Gshow

Natália está no paredão do BBB 22 ao lado de Arthur e Natália. Vote também em quem deve sair do BBB 22.

Para votar no BBB, é simples. Primeiro, o usuário precisa acessar o site da votação, no GShow. Em seguida, o portal vai pedir um cadastro gratuito, que pode ser feito com os logins do Google e Facebook.

Agora, é só acessar a página de votação, clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do “não sou um robô”. Pronto! Em alguns segundos, o voto será computado. Não há limite de votação e o usuário pode votar quantas vezes quiser.