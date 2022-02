Enquete BBB 22: Naiara, Douglas ou Arthur, quem deve sair?

Vote na enquete do BBB 22 e opine sobre quem deve ser o próximo eliminado do maior reality show da TV brasileira.

Naiara, Douglas e Arthur estão no paredão e, para continuar no programa, vão precisar da ajuda do público. Quem deve sair do programa? Vote na enquete BBB 22 e opine sobre quem deve deixar o reality.

Dois deles vão seguir na competição, mas um deles será eliminado na próxima terça-feira, 6 de fevereiro.

Esse é o terceiro paredão do BBB.

Quem deve sair? Vote na enquete BBB 22 e decida.

Enquete BBB 22 – Quem deve sair?

Enquete BBB 22: quem deve sair nesse paredão? Arthur Douglas Naiara Resultados Votar

Quem está no paredão do BBB 22

Natália: a maquiadora foi parar no paredão após indicação de Pedro Scooby, que ganhou o poder na prova do líder. É o segundo paredão da sister.

Naiara: a cantora sertaneja vai enfrentar mais um paredão. A sister foi parar na berlinda por azar. Jade, a líder, precisou escolher 4 pessoas para escolher um pergaminho com consequências, sendo a Naiara uma delas.

Arthur: o ator vai enfrentar seu primeiro paredão do BBB 22, após ser indicado pela líder Jade. Em sua justificativa, a influencer disse não concordar com as atitudes do marido de Maira Cardi, além de ser uma for de ter uma resposta do público.

A enquete BBB 22 oficial da Rede Globo está aberta e o mais votado entre os emparedados deixará o confinamento na próxima terça-feira, 8 de fevereiro, durante o programa ao vivo.

Parcial atualizada do BBB 22

Votação Gshow

A votação da enquete BBB 22 e votação no Gshow começam no domingo, e vai até terça, 08 de fevereiro de 2022. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a segunda noite de eliminação da edição.

A segunda eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do Gshow, o portal de entretenimento da Rede Globo. Já a A enquete BBB 22 pela eliminação do DCI é um espelho da opinião pública e aponta o provável resultado da votação popular nos canais oficias da Rede Globo.

Programação

Segunda-feira (07/02): jogo da discórdia;

Terça-feira (08/02): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (09/02): festa do líder

Quinta-feira (10/02): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (11/02): prova do anjo;

Sábado (12/02): dia de festa;

Domingo (13/02): lá vem paredão.

Leia também:

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB no DCI.