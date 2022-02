Parcial quem sai: resultado de enquete indica 3º eliminado

Naiara, Douglas ou Arthur, quem vai sair do BBB amanhã, terça-feira (8)? O terceiro paredão da temporada é só dos participantes do camarote e já está com a votação a todo favor. Para conferir como andam as torcidas, consultamos nesta manhã de segunda-feira (7) a parcial quem sai do Jornal DCI.

Parcial quem sai do DCI indica Douglas como novo eliminado

Douglas Silva é o emparedado da semana apontado como o próximo eliminado do programa. Na consulta realizada às 10h15 desta segunda (7) na parcial quem sai do Jornal DCI, o famoso está com 51,25% dos mais de 116 mil votos somados até agora na enquete.

Atrás da liderança de Douglas está Naiara Azevedo, a sertaneja ocupa a segunda posição da lista com 30,99% dos votos. A diferença entre o percentual da cantora e do ator é de 20,26%.

Já Arthur assume a lanterna da parcial quem sai do DCI e soma 17,76%. Aparentemente, o marido de Mayra Cardi pode respirar aliviado e tem as menores chances de eliminação nesta semana.

Como foi formado o paredão

Naiara foi parar na berlinda por causa de uma consequência da prova do líder da semana. Jade Picon, a vencedora, precisou escolher quatro colegas para as consequências, sem saber o que havia nos pergaminhos. A cantora sertaneja acabou tirando o papel que indicava que ela estava direto no paredão.

Douglas foi um dos mais votados da casa durante a formação de berlinda e por isso agora corre o risco de deixar o reality show, como indica a parcial quem sai do DCI. Arthur foi a indicação da líder Jade Picon.

Quem escapou do paredão

Lucas estava no paredão por ser um dos participantes com mais votos na noite de formação de berlinda, porém, o estudante de medicina conseguiu se livrar ao vencer a prova bate e volta da semana. Apenas Arthur ficou de fora desta briga, pois o indicado do líder não tem direito ao bate e volta.

Como votar na enquete do BBB 22

Para definir quem sai e quem fica no programa, é necessário votar na enquete oficial do Big Brother Brasil. O reality permite que o público escolha entre votar no site ou aplicativo do Gshow. Nos dois métodos, o processo de votação é o mesmo, saiba o passo a passo:

Acesse o Gshow no endereço https://gshow.globo.com/ ou instale o aplicativo no seu celular diretamente da loja de aplicativos do aparelho. Depois acesse sua conta, ou crie uma caso ainda não tenha feito isso, para o cadastro você vai precisar informar nome completo, data de nascimento, e-mail e criar uma senha. Selecione duas caixinhas, primeiro o “sou humano” da verificação de robôs e depois “li e concordo com os Termos de Uso e Política de Privacidade”.

Aperte “cadastrar” e pronto, você receberá uma confirmará pelo seu e-mail e já poderá logar no Gshow para votar em quem sai entre Naiara, Arthur e Douglas.

Agora o próximo passo é ir na aba do BBB 22, clique na enquete, que será a primeira opção na nova página, e depois clique o nome do participante que quer eliminar.

Está certo da sua decisão? Passe pela verificação de robôs com o botão do “sou humano” e pronto. Uma mensagem vai informar que seu voto foi computado e você já pode votar de novo. Repita o processo quantas vezes quiser.

Programação desta semana do BBB

Segunda-feira – 7 de fevereiro: hoje, os participantes vão participar de mais um jogo da discórdia. A dinâmica é realizada primeiro com os emparedados, nesta semana Arthur, Naiara e Douglas, que é apontado pela parcial do DCI como quem sai, e em seguida os demais participantes também jogam. O tema muda a cada jogo e é definido pela produção.

Terça-feira – 8 de fevereiro: amanhã será encerrada a votação do BBB 22 durante o programa ao vivo e Tadeu Schmidt indicará quem é o participante que deixará a casa.

Quarta-feira – 9 de fevereiro: nesta quarta será realizada a festa da líder Jade Picon, a influenciadora digital é a terceira líder da temporada. Até agora apenas participantes do camarote ocuparam o cargo mais alto do confinamento, além de Jade, Douglas Silva e Tiago Abravanel também foram coroados.

Quinta-feira – 10 de fevereiro: este dia marcará a nova prova do líder, o programa ainda não revelou como será a dinâmica desta semana e se haverá veto.

Sexta-feira – 11 de fevereiro: se seguir o padrão das semanas passadas, na sexta os brothers vão se divertir em uma festa.

Sábado – 12 de fevereiro: a TV Globo ainda não confirmou, mas a prova do anjo deve ocorrer no sábado, este é o cronograma que a produção tem usado desde o começo da temporada. Festa na sexta e prova de imunidade no sábado, a única exceção foi a primeira semana do programa, pois a prova do líder e anjo foram juntas.

Domingo – 13 de fevereiro: o final de semana é cheio no confinamento, no período da tarde o vencedor da prova do anjo recebe um almoço especial para compartilhar com os amigos e tem a chance de assistir a um vídeo dos familiares e amigos. Durante a noite, a formação do paredão acontece e por último é realizado a prova bate e volta.

