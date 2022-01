Quem deve ser o primeiro eliminado do Big Brother Brasil? Vote na enquete do BBB 22 e opine sobre a primeira eliminação do reality.

Naiara, Luciano e Natália estão no paredão do BBB e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os três já emparedados, quem deve sair na terça-feira? Vote na enquete BBB 22.

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem de eliminação de terça 25/01.

O líder Douglas indicou Naiara, que puxou Luciano, e Natália foi uma das mais votadas pela casa.

Mas quem deve continuar no reality?

Enquete BBB 22 – quem deve sair

Quem está no paredão do BBB 22

Naiara Azevedo: a cantora sertaneja foi mandada para o paredão pelo líder Douglas. A primeira tem sido difícil para a artista, que também recebeu o temido castigo do monstro.

Natália: a maquiadora recebeu 7 votos na votação do confessionário e foi direto para a berlinda. Na prova bate e volta, ela se deu mal.

Luciano: o dançarino foi parar no paredão após ser puxado por Naiara Azevedo. Ele até participou do “bate e volta”, mas não teve muita sorte. Agora, ele vai precisar da ajuda do público para continuar no BBB 22.

Jade Picon: a influenciadora foi uma das mais votadas pela casa no primeiro paredão e também não conseguiu ser salva. A jovem de 21 anos completou o trio da berlinda da semana.

E agora, quem sai? Vote.

Votação Gshow

A votação da enquete BBB 22 pela votação no gshow começa no domingo, dia 23 e vai até terça, 25. Para votar, basta visitar o site no endereço gshow.globo.com, localizar a enquete oficial do reality e votar no participante que deve ser o primeiro eliminado. Entre os três emparedados, o mais votado deixará o confinamento na próxima terça-feira, quando acontecerá a primeira noite de eliminação da edição.

A primeira eliminação será definida pelos internautas, que devem participar da enquete do BBB 22 na internet. Os votos são contabilizados exclusivamente por meio do GShow, o portal de entretenimento da Rede Globo.

Programação

Segunda-feira (24/01): jogo da discórdia;

Terça-feira (25/01): dia de eliminação no Big Brother Brasil;

Quarta-feira (26/01): festa do líder

Quinta-feira (27/01): Escolha do novo líder;

Sexta-feira (28/01): prova do anjo;

Sábado (29/01): dia de festa;

Domingo (20/01): lá vem paredão.