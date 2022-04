Enquete BBB 22 + Votação: quem vai ser o campeão do BBB 22

Votação foi aberta no domingo (24) e ficará no ar até terça-feira (26).

Após muita espera, a grande final do Big Brother Brasil está finalmente batendo na porta. Arthur Aguiar, Paulo André e Douglas Silva competem pelo primeiro lugar do pódio e o público decide quem vai ser o campeão do BBB 22. Vote na enquete do DCI e dê sua opinião!

Quem vai ser o campeão do BBB 22

Paulo André, Douglas Silva e Arthur Aguiar brigam pela coroa de campeão do BBB 22. Os três voltaram de diversos paredões, conquistaram a liderança da casa ao menos uma vez ao longo da temporada, também ganharam provas do anjo, foram para o monstro e participaram ativamente da edição.

Paulo André foi o primeiro a ganhar o título de finalista. O brother venceu a última disputa da temporada, de resistência, e garantiu seu lugar entre o Top 3 do programa. Já Arthur e Douglas precisaram passar pelo paredão mais uma vez, eles competiram contra Eliezer em uma última berlinda e tiveram menos votos para sair do que o designer.

Esta é a primeira vez que um integrante do camarote irá vencer o programa. Nas duas últimas edições, apesar de dois camarotes chegaram na grande final, a temporada foi vencida por uma mulher do pipoca – Thelma Assis em 2020 e Juliette em 2021. Esta também é a primeira vez na história do reality show que os três finalistas são homens. Além disso, a temporada de 2015 foi a última que coroou um campeão homem.

Arthur, Douglas e Paulo André derrotaram muitos adversários ao longo do caminho. A temporada começou com um total de 20 participantes, sendo metade do camarote e a outra metade pipoca. Após algumas semanas de programa, o time dos anônimos ganhou mais dois competidores, Gustavo e Larissa, que chegaram com a casa de vidro.

Relembre a trajetória dos finalistas do BBB 22

Parciais apontam favoritismo de Arthur

Até agora, as parciais do UOL e DCI mostram que a votação está a favor de Arthur Aguiar e que o brother é quem deve ser o campeão do BBB 22. No UOL, o ator tem 71,31% dos mais de 95 mil votos computados até o momento pelo sistema do portal.

Em segundo lugar está Paulo André, com 24,23% dos votos para ganhar o BBB 22. Na lanterna vem Douglas Silva, que soma apenas 4,46% e parece estar longe da coroa de campeão.

No DCI, o favoritismo de Arthur é ainda maior, o brother soma 83,95% dos votos para ganhar o BBB 22. Paulo André também é o segundo nesta enquete, com 13,12%, e Douglas vem em último com 2,90% dos mais de 52 mil votos computados – Consultas foram realizadas na faixa das 08h00 desta segunda-feira (25).

Resultados dos finalistas em berlindas

Os três finalistas desta edição tiveram bons resultados nos paredões da edição. Paulo André foi o menos votado em todas as berlindas em que participou, Arthur Aguiar venceu o paredão falso com mais de 80% dos votos e Douglas Silva saiu ileso de seis berlindas.

Paulo André foi para cinco paredões e o maior percentual de votos que o atleta já recebeu para sair do programa foi 4,41%, na décima disputa da temporada: entre Paulo, Scooby e Lucas. O menor percentual do brother foi de 1,19%, no paredão contra Douglas e Eslovênia.

No total, Arthur Aguiar esteve em sete paredões, sendo seis deles verdadeiros e um falso. Entre as berlindas que o brother correu real risco de sair programa, em três ele foi o menos votado e nas outras três ficou em segundo lugar. No paredão falso, ele competiu contra Linn da Quebrada, Gustavo e Eliezer e recebeu 82,8% dos votos do público. Assim, Arthur foi levado para um quarto secreto e poucos dias depois retornou.

Douglas Silva foi para seis paredões da edição e só correu perigo de sair do reality show na terceira semana de reality. O brother brigava pela permanência com Naiara Azevedo e Arthur Aguiar e tinha mais votos para sair, mas após o jogo da discórdia da semana, conseguiu reverter o jogo e acabou salvo pelo público. Desde então, o brother retornou com folga das demais berlindas da temporada.

Prêmios dos finalistas

Quem vai ser o campeão do BBB 22 sairá do confinamento com R$ 1,5 milhão no bolso e um carro 0km de uma das marcas patrocinadoras do reality show. O segundo colocado vai levar R$ 150 mil para casa e o terceiro lugar ganhará R$ 50 mil.

Relembre o retorno de Arthur Aguiar no paredão falso:

