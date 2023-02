Enquete BBB 23 AGORA: parcial de quem sai hoje (28/02)

A sorte não ficou do lado de Cara de Sapato, Fred Nicácio e Cezar Black e agora o trio compete no sétimo paredão do Big Brother Brasil 2023. Quem merece sair do jogo? A parcial da enquete BBB 23 do DCI indica como está a votação e a rejeição entre o público.

Confira os números e vote para dar sua opinião!

Enquete do Jornal DCI já tem mais de 1 milhão de votos. Acompanhe em tempo real.

Porcentagem da enquete BBB 23

Quem está no sétimo paredão do BBB 2023?

Cara de Sapato: o lutador de MMA foi o primeiro emparedado desta semana. Ele caiu na votação da enquete BBB 23 porque foi enviado por Sarah Aline, que atendeu o quarto Big Fone da edição. Ele havia sido salvo na semana passada por MC Guimê, que o tirou do sexto paredão e colocou Gustavo no lugar, que acabou eliminado.

No entanto, nesta sétima berlinda ele não teve a mesma sorte. O brother participou da prova bate e volta e chegou bem perto de vencer a disputa, mas acabou perdendo para Key Alves, que fugiu do paredão.

Fred Nicácio: o brother está no paredão pela terceira vez. Ele já esteve no primeiro e sexto paredão, além de ter escapado da quarta berlinda com a disputa do bate-volta. Neste sétimo paredão, ele foi enviado por Bruna Griphao, que é a atual líder.

O médico é rival da atriz e também de Cara de Sapato, que compete contra ele nesta atual berlinda. O brother incomodou a dupla, entre outros integrantes do deserto, por omitir informações que teve enquanto estava no quarto secreto, lá no começo do jogo.

Cezar Black: o enfermeiro baiano também está em sua terceira disputa da temporada. Ele acabou no sétimo paredão porque recebeu a maior parte dos votos da casa durante a formação de berlinda. Cezar e Aline empataram em sete votos cada, ela recebeu as indicações do quarto fundo do mar e ele do deserto. Na decisão de desempate, a líder Bruna Griphao resolveu mandar o brother para a berlinda.

Quem são os participantes do BBB 23

O jogo começou com 22 participantes, dez do time de famosos e doze dos anônimos. A casa de vidro começou antes do início da temporada e contou com quatro participantes, Gabriel e Paula foram os vencedores.

Quem ainda está no jogo

Aline Wirley, cantora (camarote) Amanda Meirelles, médica (pipoca) Bruna Griphao, atriz (camarote) Cara de Sapato, lutador de MMA (camarote) Cezar Black, enfermeiro (pipoca) Domitila Barros, modelo e Miss Alemanha (camarote) Fred, influenciador digital e jornalista (camarote) Fred Nicácio, médico e apresentador (camarote) Gabriel Santana, ator (camarote) Key Alves, jogadora de vôlei (camarote) Larissa Santos, educadora física (pipoca) Marvvila, cantora (camarote) MC Guimê, funkeiro (camarote) Ricardo Camargo, biomédico (pipoca) Sarah Aline, psicóloga (pipoca)

Quem foi eliminado