Enquete BBB 23: Aline Wirley deve ser eliminada?

Aline Wirley está no paredão - Foto: Reprodução/Rede Globo

Aline Wirley é mais uma sister que enfrenta o julgamento do público na enquete BBB 23 oficial nesta semana. A ex-Rouge foi a segunda mais votada da casa, com dois votos, e enfrenta Cezar Black e Amanda. A trajetória a cantora é controversa, já que é considerada planta por parte do público mas também tem torcida por fazer parte do quarto Deserto. Ela merece ficar na casa?

Votação da enquete BBB 23

Quem é Aline Wirley do BBB 23?

Aline Wirley tem 41 anos e é cantora. Ela é mais conhecida por ter feito parte do grupo Rouge, sucesso nos anos 2000 com o hit 'Ragatanga'.

A trajetória de Aline no BBB 23 não foi um dos destaques da temporada, mas conseguiu cativar uma certa torcida ao longo do tempo. A artista faz parte do quarto Deserto, que tem um grande número de fãs na internet que querem levar Amanda até a final - e suas aliadas.

Aline começou o jogo tímida, quase sem se posicionar. Logo foi taxada de planta por parte do público e carregou esse título por grande parte da temporada, até começar a aparecer mais junto as aliadas do quarto Deserto.

Depois da eliminação e expulsão da maior parte dos membros do grupo, sobraram apenas Aline, Amanda, Larissa e Bruna, que se uniram em um quarteto. A médica tem uma grande base de fãs, formadas principalmente por "shippers" do casal Amanda e Cara de Sapato, que nunca aconteceu.

A base fiel dos fãs da doutora se empenham nas votações para não só manter a loira na casa, como suas aliadas - o que acaba favorecendo Aline.

Ao longo de sua trajetória, a ex-Rouge ganhou uma Prova do Anjo ao lado de Bruno Gaga, sua dupla na primeira semana, e uma Prova do Líder. A artista indicou Domitila Barros direto ao paredão, que voltou de mais uma berlinda e permaneceu no jogo.

Aline demorou para cair na berlinda. Apesar de levar alguns votos ao longo da temporada, foi apenas no 11º paredão que a sister de fato foi para a votação popular, mas conseguiu ficar no jogo somando pouquíssimos votos - a disputa foi acirrada entre Bruna Griphao e Gabriel Santana.

Entre seus maiores rivais na casa, está Fred Nicácio. Nos últimos dias do doutor na casa, os tiveram uma discussão no Jogo da Discórdia após o médico chamar a cantora de "omissa", que não gostou do que ouviu.

Como votar no Paredão BBB 23?

O público ainda pode participar da enquete BBB 23 do 14º paredão. A votação segue aberta até a noite de quinta-feira, dia da eliminação. Siga o passo a passo para participar:

Passo 1: acesse o site do Gshow, único portal que contabiliza os votos para os paredões do programa. Também é possível participar baixando o aplicativo para smartphones;

Passo 2: localize a enquete BBB 23 oficial na primeira página e clique para ser redirecionado para a página de votação;

Passo 3: antes de prosseguir para a enquete, o sistema solicita que você faça login na conta Globo.com. Se você já participou de outras votações, basta inserir o e-mail e senha cadastrados.

Se não, clique em 'cadastre-se' e informe os dados solicitados para fazer um novo registro na plataforma. Informe seu nome completo, data de nascimento, gênero, e-mail e crie uma senha. Também é necessário concordar com os termos de uso e politica de privacidade;

Passo 4: depois de concluir essa etapa, clique no nome do brother que você deseja ver fora do programa e faça a validação de segurança;

Passo 5: aguarde a confirmação do sistema. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

