Enquete BBB 23: Amanda deve ser eliminada ou não?

Amanda do BBB 23 - Foto: Reprodução/Rede Globo

A médica é uma das sisters com maior número de fãs

Amanda enfrenta seu terceiro paredão e precisa do engajamento de sua torcida na enquete BBB 23 oficial para seguir no jogo. A loira é mais uma sister que divide opiniões, já que é apontada como planta por parte do público, mas tem uma das maiores bases de fãs, que promete levá-la até a final. A médica deve ficar na casa?

Votação da enquete BBB 23

Quem é Amanda do BBB 23?

Amanda tem 31 anos e é médica. A sister é natural de Astonga, no Paraná, mas mora na cidade de Campo Largo, no mesmo estado.

A trajetória da sister no programa é uma das que mais causam controvérsia. A loira formou dupla com Cara de Sapato na primeira semana, com quem logo desenvolveu uma relação grande de carinho. Poucas semanas depois, a dupla já tinha muitos fãs na web, que se apelidaram de DocShoes - uma mistura de "doctor" e "sapato" em inglês.

A torcida DocShoes na verdade apoiava Amanda e Cara de Sapato como um casal, algo que nunca aconteceu. Várias vezes ainda dentro do programa, os dois deixaram claro que a relação se tratava apenas de amizade.

Depois de expulsão de Cara de Sapato do reality show, os fãs de DocShoes ficaram cada vez mais empenhados em manter Amanda no reality show e fazer a médica campeã - a quem diga que ela é a favorita para levar o grande prêmio para casa.

No entanto, a trajetória da sister não agrada muitos internautas que a chamam de planta. Muitos tuiteiros apontam que a loira não teve nenhuma grande jogada e que passa muito tempo dormindo. Também é difícil lembrar de algum momento memorável da paranaense no jogo.

Além de Cara de Sapato, tem como maiores aliadas as sisters do quarto Deserto, Larissa, Amanda e Aline Wirley, que formaram um quarteto após a eliminação e expulsão dos demais membros. A aliança tem favorecido as sisters, que ganham a torcida e engajamento dos DocShoes quando estão no paredão.

Um bom exemplo foi o fato de que Amanda foi a sister mais votada no paredão reverso, no qual os fãs precisavam votar em quem deveria ficar. A sister ficou em 1º lugar com quase 10% de diferença para Domitila, que terminou na segunda posição.

Esse é o terceiro paredão de Amanda. Desta vez, ela foi indicada pela líder Sarah e disputa a permanência na casa com Aline e Cezar Black. Ela já havia enfrentado a votação popular na quarta semana e depois na 11ª. Foi indicada ao 14º paredão, mas conseguiu escapar ao vencer a Prova Bate-Volta.

Veja: Quem já saiu do BBB 23? Relembre todos os eliminados

Como se cadastrar para votar no BBB 23?

Antes de participar da enquete BBB 23 oficial no Gshow, é necessário ter uma conta Globo.com:

1- Entre no site do Gshow ( https://gshow.globo.com/) no navegador de seu smartphone ou computador. Também é possível baixar o aplicativo para iOS ou Android;

2- Localize a votação 'quem você quer eliminar do BBB 23?' na página inicial e clique para ser redirecionado;

3- Antes de prosseguir, o sistema irá pedir que você faça login na conta Globo.com ou crie um novo cadastro caso nunca tenha participado antes. Insira seu e-mail e senha ou clique em 'cadastre-se' para criar uma nova conta;

Informe os dados solicitados pelo sistema como nome completo, data de nascimento e cidade de residência. Concorde com os termos de uso e política de privacidade.

4- Agora você já está pronto para participar da enquete BBB 23. Clique no nome do brother que você quer eliminar, faça a validação de segurança e aguarde a confirmação.

Veja: Ranking porcentagem BBB: as rejeições das eliminações de 2023