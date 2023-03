Enquete BBB 23 da repescagem: Key Alves deve voltar?

Depois de ganhar um intercâmbio para o La Casa de Los Famosos, Key Alves pode retornar ao reality show brasileiro. A jogadora de vôlei participa da enquete BBB 23 do Gshow e concorrerá a chance de voltar à competição pelo prêmio milionário.

A votação da repescagem do BBB 23 será aberta na próxima terça, 21, após o anúncio da 10ª eliminação. Os dois mais votados pelo público no Gshow retornam para o reality show na noite de quinta, pegando os demais participantes de surpresa.

Votação da enquete BBB 23 da repescagem

Como faço para votar no Gshow?

Conforme anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt, o público vai escolher dois participantes eliminados para retornar ao BBB 23.

O brother que sair no paredão desta terça vai direto para a Casa do Reencontro, onde ficará confinado com os outros nove eliminados da temporada. "E a gente vai abrir uma votação no Gshow. Os dois mais votados por vocês vão voltar para o jogo para disputar o prêmio do BBB 23", contou o apresentador.

Os dois mais votados pelo público não participam nem da Prova do Líder e nem da Prova do Anjo, que será autoimune na próxima semana. Tosos os eliminados já estão confinados e ainda não sabem o que irá acontecer nos próximos dias.

A votação fica aberta entre terça e quinta-feira, quando será anunciado o resultado. O público pode participar quantas vezes quiser no Gshow:

1- Acesse o Gshow no navegador de seu smartphone ou computador ou baixe o aplicativo para iOS ou Android (https://gshow.globo.com/);

2- Na página inicial, clique na enquete BBB 23 da repescagem para ser redirecionado para a votação;

3- O sistema irá pedir que você faça login na conta Globo.com ou crie um novo cadastro caso nunca tenha participado de nenhuma votação. Se você já tiver um registro, insira o e-mail e senha ou faça login usando contas do Facebook, Google ou Apple;

4- Caso você não seja cadastrado, informe os dados solicitados pelo sistema como nome completo, data de nascimento e cidade de residência. Também é necessário concordar com os termos de uso e política de privacidade.

5- Feito isso, você será redirecionado para a enquete BBB 23. Clique nos dois brothers que devem voltar ao jogo e faça a validação de segurança clicando em 'sou humano'.

6- Para participar mais de uma vez, clique em 'votar novamente'.