Enquete BBB 23 final: Bruna, Amanda ou Aline, quem ganha?

Bruna, Amanda e Aline são as finalistas do Big Brother Brasil e uma delas será a nova milionária do país. Enquanto o resultado da votação não sai, vote na enquete BBB 23 da final e dê a sua opinião sobre quem deve vencer a vigésima terceira edição do programa.

Enquete BBB 23 final

Quem vai ganhar o BBB 23 - enquete BBB 23 final

Se depender os leitores do UOL, quem vai ganhar o BBB 22 é Amanda. Até a madrugada dessa segunda-feira, a médica liderava a enquete com 43,16% dos votos. Desde que a final foi formada, no último domingo, ela despontou na frente e abriu vantagem sobre as adversárias.

A porcentagem de Aline soma 41,16% da preferência do público. Quem não deve ganhar é Bruna, que soma apenas 15,38%.

Finalistas do BBB 23 dizem por que merecem vencer

O trio Bruna, Amanda ou Aline tiveram um minuto para tentar convencer o público de que são merecedores do prêmio do programa.

Aline Wirley

"Brasil, que loucura que é viver isso aqui, que presente, que honra. Estou me sentindo muito honrada, vocês me deixaram ficar, estou na Final do BBB 23, para mim é inacreditável. Eu vim para cá sonhar, porque sonho mesmo, sou uma mulher que ouso sonhar, que insisto em acreditar que as coisas podem dar certo e vim aqui atrás dessa oportunidade. E eu jogo com vocês, eu não fiz nada sozinha aqui dentro e vocês acreditaram em mim e me deixaram aqui. Então, se vocês puderem, e ainda tiverem força, porque eu sei que é uma votação acirrada com essas duas maravilhosas, eu vou ficar muito feliz, eu quero ser multimilionária, são R$2.880.000, é muito dinheiro. Muito obrigada, eu estou muito feliz, muito grata. Um beijo, eu amo vocês. Filho, falta pouco, a mamãe está voltando para casa. Beijo, Brasil, muito obrigada!".

Amanda

"Eu fui tão real quanto esse jogo é, com meu erros, meus acertos, meus questionamentos sobre as pessoas, sobre mim mesma. Hora falando, hora só observando, mas sempre jogando. Eu coloco o que tenho de mais precioso, que é o meu futuro, na mão de vocês, e peço o tão valioso quanto, que é o tempo de vocês, votando para eu ficar aqui. Então eu peço para o Brasil, pessoal da área da saúde, pessoal da linha de frente, da linha de trás, de todas as linhas, Brasil inteiro, por favor. Eu nunca cheguei tão perto de uma grana dessa, talvez nunca fosse chegar com a minha profissão. É muito importante conseguir vencer isso daqui, então peço muito que vocês votem para eu vencer isso daqui. É muito difícil, porque eu sei que essas mulheres são maravilhosas. Me ferrei nessa Final, porque vai ser difícil, mas, por favor, votem para eu ganhar. É isso, pessoal, amo muito vocês, não está sendo fácil, também estou sempre aqui desde o começo pedindo voto, mas acredito muito em vocês, vocês sempre foram a nossa carta da manga e é com vocês que eu conto agora de novo".

Bruna Griphao

"Muito difícil falar. Eu nunca imaginei que fosse chegar até aqui, quando entrei nessa casa tinha outras 21 pessoas, todas potência, todas muito interessantes, e eu fui ficando, fui ficando e, quando eu vi, alguma coisa devo ter feito certo pra eu estar aqui hoje. Eu já fiquei com muito medo, falei: nossa, eu fiz tanta besteira que as pessoas lá fora devem... Mas se estou aqui até hoje é porque alguém acredita em mim, alguém gostou de mim, alguém se identificou comigo. Eu sei que o Tadeu fez um discurso que eu passo do ponto, eu tento melhorar, juro que eu tento, e estou aprendendo, mas é que as coisas são muito intensas e aqui tudo é muito. Mas, se eu passei do ponto, foi porque me joguei, fui eu 100% do tempo, não tive medo de ser eu. Tive coragem de ser eu, de me posicionar quando, às vezes, nem era preciso, me posicionar até demais e passar do ponto. Mas eu tô tentando melhorar e aprendi muito aqui. Acho que evoluí muito como pessoa, conheci pessoas que eu amo e quero muito ficar, quero muito ganhar esse prêmio. Eu nem acreditava que era possível chegar até aqui, eu cheguei e, se você acredita em mim, vota em mim".

Depois do fim do BBB 23, as três seguem para a entrevista na Rede BBB. Nos próximos dias, eles também devem participar do Mais Você, BBB - A Eliminação e Domingão com Huck.