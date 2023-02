Enquete BBB 23: Gabriel Santana deve ser eliminado?

Gabriel Santana foi o primeiro participante a pisar no paredão desta semana e por isso aparece na enquete BBB 23 agora. O brother foi indicado pelo Big Fone no sábado (4), que foi atendido por Tina, participante que também compete nesta terceira berlinda da temporada.

Durante a noite de formação de paredão, no domingo (5), o rapaz teve duas chances de escapar, mas teve azar. Na primeira, ele poderia ser retirado da berlinda se Paula usasse o poder coringa nele, mas a biomédica optou por salvar Domitila e deixar o ator na disputa por permanência. Depois, ele fez a prova bate e volta e ficou bem perto de vencê-la, mas perdeu para Amanda e manteve sua vaga na votação popular desta semana.

Enquete BBB 23: Tina deve ser eliminada do paredão?

Enquete BBB 23 - Gabriel deve sair?

Como votar - Enquete no Gshow

O voto na enquete BBB 23 do Gshow é para eliminar! Então se achar que Gabriel deve ficar fora do jogo, é necessário irá até o site oficial do reality show para influenciar o resultado deste terceiro paredão. O processo de votação é totalmente gratuito, mas exige um cadastro no site.

Passo 1: para acessar o site vá até o endereço https://gshow.globo.com/. Você terá que logar em sua conta ou então criar uma nova. Para isso, clique no ícone do menu no canto superior esquerdo e depois vá até o final em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

Passo 2: em seguida, para criar sua conta você terá que clicar em "cadastre-se" e então se redirecionado para uma nova página. Passe as seguintes informações a seu respeito: nome completo, e-mail, senha que usará no site e data de nascimento;

Passo 3: confirme que os dados estão corretos, selecione a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e finalize em "cadastrar";

Passo 4: agora que você já tem sua conta, siga para a página do reality show (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e clique na enquete BBB 23. Selecione Gabriel, Tina ou Cezar para eliminar;

Passo 5: finalize o processo ao selecionar a caixinha da verificação de robôs, o "sou humano". Em alguns segundos você receberá uma mensagem que informa que seu voto foi computado. Você pode votar quantas vezes quiser!