Enquete BBB 23: Gustavo 'Cowboy' deve ser eliminado?

Gustavo disputa a enquete BBB 23 do sexto paredão: vote se ele merece ou não continuar no jogo - Foto: Reprodução/Instagram/@gustavo_benedetii/Globo

Gustavo Cowboy está na berlinda do Big Brother Brasil 2023 pela segunda vez. Porém, neste novo paredão, parece que o brother pode não se salvar. É o que indicam as parciais da enquete BBB 23, que são lideradas pelo empresário até agora.

Enquete do BBB ATUALIZADA agora

Porcentagem da enquete BBB 23 - Gustavo deve sair?

O brother caiu na berlinda ao ser trocado por MC Guimê, que tirou Cara de Sapato do paredão e colocou seu adversário no lugar. O funkeiro estava com o poder supremo em mãos por causa do Big Fone e teve mais poder até que a atual líder.

Gustavo merece continuar no jogo e lutar pelo prêmio milionário ou deve deixar o reality show? Vote na enquete BBB 23 do DCI! O brother compete contra Fred Nicácio, que acabou na berlinda por um contragolpe de Cara de Sapato, e Domitila, que foi a mais votada da casa.

Votação no Gshow

Para eliminar Gustavo Cowboy do jogo ou tentar ajudá-lo votando nos demais emparedados desta semana, é necessário recorrer ao site do Gshow. A enquete BBB 23 do site da Globo é a única oficial do programa e afeta diretamente o resultado da berlinda.

1: você terá que fazer um cadastro para poder votar, então acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/). Você terá que clicar no menu do canto superior esquerdo e ir até o final dele para encontrar "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Na nova página, clique em "cadastre-se" para continuar;

2: um formulário será aberto nesta nova página e você terá que preenchê-lo com as seguintes informações: nome completo, e-mail, senha a ser usada no site e data de nascimento. Lembre-se de registrar um e-mail válido, pois é necessário a confirmação da conta;

3: depois, você irá finalizar o processo cadastro ao selecionar a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e apertando por último o botão "cadastrar". Agora, com sua senha e login em mãos, siga para a página oficial do Big Brother Brasil (https://gshow.globo.com/realities/bbb/);

4: neste passo, você clicar na enquete BBB 23 oficial do Gshow e esperar que ela abra. Será fácil encontrá-la, pois ela é a primeira coisa na página. Depois, decida se você vai votar para eliminar Gustavo, Fred Nicácio ou Domitila Barros;

5: agora que você já clicou em algum participante, selecione a caixinha "sou humano". Esse passo serve para a verificação de robôs do site e evitar que bots votem. Por último, aguarde a mensagem "você votou em..." e aperte o botã "votar novamente" se quiser repetir o processo.