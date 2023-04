Enquete BBB 23 quem sai: Larissa deve ser eliminada hoje?

Sister está no paredão com Amanda e Domitila Barros

Larissa enfrenta a enquete BBB 23 agora conta Domitila e Amanda. Esta é a segunda vez que a personal trainer está no paredão desde sua volta na repescagem. A sister, que faz parte do grupo das 'Desérticas' é uma das participantes que mais causa controvérsia sobre seu jogo. Ela deve ficar no programa? Vote!

Votação da enquete BBB 23

Veja a parcial UOL

Quem é Larissa do BBB 23?

Larissa também é uma das participantes mais faladas do BBB 23. A sister foi eliminada no 9º paredão, mas ganhou uma nova chance no game ao ser a mais votada na repescagem junto com Fred Nicácio.

Sua maior aliada é Bruna Griphao, com quem formou uma dupla desde o começo do jogo. Apesar de pequenos atritos que surgiram entre elas, as duas conseguiram contornar as crises e continuam melhores amigas. Agora ela também tem Amanda e Aline Wirley ao seu lado, que juntas formam o grupo das 'desérticas'.

A professora de educação física viveu um affair com Fred dentro da casa mais vigiada do Brasil, eliminado no 10º paredão. Mas nem só de aliadas e namoro vive a sister - ela também tem uma grande rivalidade com Domitila Barros, com quem se desentendeu diversas vezes ao longo da temporada.

Na web, Larissa desagrada muitos internautas, mas também pode-se dizer que ela tem uma forte da torcida. Entre os participantes do grupo Pipoca, ela é a que mais ganhou seguidores no Instagram, somando 2,6 milhões de pessoas que a acompanham. A sister também virou meme ao pronunciar várias palavras erradas, como "trouxe" - pronunciada "truce" por ela, entre outros exemplos.

A catarinense foi parar na berlinda através do contragolpe de Domitila. A sister admitiu estar com medo, já que sabe que Amanda e a Miss Alemanha são duas fortes concorrentes ao prêmio milionário. No entanto, ela conta com a forte torcida do quarto Deserto, formada principalmente pelos "DocShoes" - pessoas que apoiam Amanda e Cara de Sapato.

Veja: quem são os finalistas do BBB 23

Como votar no Gshow?

O público pode participar da enquete BBB 23 no Gshow até a noite de terça, dia da eliminação. A votação segue aberta no site desde domingo. Para participar, siga os passos:

Passo 1: acesse o site do Gshow no seu celular ou computador;

Passo 2: faça login na plataforma inserindo seu e-mail e senha cadastrados. Se essa for sua primeira vez participando de votações, clique em 'cadastre-se'.

Passo 3: depois de se identificar, clique sobre o nome da sister que você deseja ver fora da casa mais vigiada do Brasil.

Passo 4: clique em 'sou humano' e confirme o voto. Para participar de novo, clique em 'votar novamente'.

Veja: Gshow votação BBB 23 como votar