Enquete BBB 23: qual dos cotados deve entrar para o camarote?

A 23ª edição do Big Brother Brasil começa só em janeiro, mas a web já começa a especular quem serão os famosos que vão fica confinados na casa mais vigiada do país. Mas Quem deve entrar? Vote na enquete BBB 23 e opine sobre qual famoso deve estar no elenco do camarote do reality - que estreia dia 16/01.

Enquete BBB 23: quem deve entrar no reality show?

Quem são os cotados para o BBB 23?

Alguns nomes de famosos circulam na web como cotados para o BBB 23. Ainda não se sabe quando a lista oficial será divulgada, mas os internautas já começam a palpitar sobre quem deve entrar ou não para o programa. Alguns dos nomes foram divulgados em primeira mão pelos jornais Observatório da TV, Extra e pela coluna do Léo Dias no Metrópoles.

Por enquanto, o diretor Boninho ainda não revelou quando os nomes dos famosos serão oficializados. O big boss, porém, tem feito algumas publicações negando já ter fechado a lista do elenco.

Com a confirmação ou não do chefão do reality global, os possíveis participantes que estão sendo falados pelos fãs até agora são:

Wanessa Camargo: é um dos nomes mais falados pelos internautas. A cantora, de 39 anos, ficou conhecida na década de 2000, com os hits "O Amor Não Deixa" e "Amor, Amor". Leandro Firmino: 44 anos, é ator. Ele ficou famoso ao interpretar Zé Pequeno no filme Cidade de Deus, em 2002. Micael Borges: 33 anos, é ator e cantor. Ficou famoso por interpretador Pedro na versão brasileira de Rebelde. Também esteve em Cidade de Deus (2002). John Drops - enquete BBB 23: 30 anos, é influenciador digital com mais de 1,4 milhões de seguidores no Instagram. Ficou conhecido por recriar os looks das celebridades de forma divertida. Dora Figueiredo: 28 anos, influenciadora digital seguida por mais de 700 mil pessoas no Instagram. No YouTube, soma mais de 1,9 milhões de inscritos. Maya Gabeira: 35 anos, surfista. Uma das mais conhecidas brasileiras no esporte, bateu o record mundial feminino por surfar a maior onda do mundo em Nazaré, Portugal. Marco Luque: 48 anos, comediante. Conhecido por ter feito parte da bancada do CQC, da Band. Na Globo, esteve no Zig Zag Arena (2021) e Escolinha do Professor Raimundo (2017). Ana Hikari: 27 anos, atriz. Conhecida por ter interpretado Tina em Malhação: Viva a Diferença (2017) e no spin-off As Five (2020). Arthur Zanetti: 32 anos, atleta. O ginasta é campeão olímpico e mundial nas argolas. Conquistou o ouro na modalidade nos Jogos Olímpicos de Londres 2012. Carol Castro: 38 anos, atriz. Começou a carreira em 2003, atuando em dezenas de novelas da Globo. Seu último trabalho foi neste ano, na série Maldivas da Netflix.

Quando começa o BBB 23?

O Big Brother Brasil 23 está marcado para começar em 16 de janeiro, segunda-feira, na Globo. O reality show mais uma vez dividirá os participantes entre Pipoca, anônimos que se inscreveram para participar, e Camarote, famosos convidados pela produção.

O programa já anunciou algumas novidades para a próxima edição. A primeira mudança é no prêmio, que finalmente terá um reajuste. Os brothers e sisters confinados poderão ver o valor final da premiação mudar ao longo da temporada, com a possibilidade do ganhador sair do jogo com uma quantia maior que R$1,5 milhão.

Uma das dicas dadas pela emissora é que escapar dos paredões e resistir mais tempo na competição é fundamental para a mudança no prêmio. Mais detalhes ainda não foram revelados pela emissora.

O programa segue sob o comando do apresentador Tadeu Schmidt, bastante elogiado em sua estreia no ano passado.