Enquete BBB 23: quem deve ir para o Quarto Branco?

O Quarto Branco vai voltar no BBB 23, conforme anunciado por Boninho em suas redes sociais. A dinâmica foi realizada pela última vez há três anos, na 20ª edição do reality show. Quem deve ir para o cômodo desta vez? Vote na enquete BBB 23 e dê sua opinião.

Enquete BBB 23: quem deve ser escolhido para o Quarto Branco?

Por que o Quarto Branco é tão temido no BBB?

O Quarto Branco é um cômodo inteiro branco, sem contato com a área externa ou com a luz do dia, em que alguns brothers são escolhidos para passar um período determinado pela produção. Geralmente há um único botão localizado no centro no cômodo que dá a oportunidade dos jogadores saírem da dinâmica com alguma condição.

Essa será a quarta vez que o Quarto Branco será realizada. As regras e as consequências mudam a cada edição do Big Brother Brasil. A dinâmica começou em 2009, quando Newton atendeu o Big Fone e escolheu Ralf e Leo para cumprirem o castigo.

Quem apertasse o botão para deixar o cômodo estaria automaticamente eliminado do BBB 9. Leo não aguentou ficar no quarto e pediu para sair do confinamento, desistindo da atração. Naquele ano, a dinâmica foi denunciada ao Ministério Público do Rio de Janeiro alegando que aquilo era uma forma de tortura.

O Quarto Branco ganhou uma segunda edição ainda no BBB 9. Priscila e Flávio foram escolhidos por Francine novamente através do Big Fone, e quem apertasse o botão estaria no paredão mas foram liberados do cômodo após a formação do paredão da semana.

A dinâmica foi realizada novamente no BBB 10 com Morango, Cacau e Serginho que ficaram no cômodo até a formação do paredão no domingo. Uma votação foi aberta para que o público escolhesse um deles para ganhar imunidade.

Qual BBB teve quarto branco?

Além do BBB 9 e 10, a dinâmica voltou a ser realizada no BBB 20 como parte do castigo do Monstro. Ivy, vencedora da prova do Anjo da semana, escolheu Felipe Prior para ir ao cômodo. O arquiteto teve a chance de escolher duas pessoas para acompanhá-lo e optou por Gizelly Bicalho e Manu Gavassi.

O trio já estava automaticamente no paredão mas se um deles apertasse o botão para deixar o Quarto Branco, os outros dois participantes estariam livres da berlinda e todos poderiam sair do castigo. Se ninguém apertasse, eles permaneceriam até domingo no cômodo.

Com menos de 24 horas cumprindo o castigo, Manu Gavassi apertou o botão vermelho e encerrou a dinâmica. Os três retornaram para o convívio com os outros brothers.

Quando começa a dinâmica?

A produção deve informar em breve quando começa o Quarto Branco no BBB 23. Por enquanto, apenas um pequeno spoiler da volta da dinâmica foi publicado por Boninho. "A gente tá entregando tudo o que vocês tão pedindo. Vai ter exchange? Vai. Quarto Branco? Falei Quarto Branco?", disse o big boss.

Além da dinâmica já conhecida pelo público, o reality show também fará um intercâmbio com os participantes da La Casa dos Famosos, do México. As regras ainda não foram divulgadas, mas o público especula que um jogador do programa mexicano virá ao BBB 23 e um brasileiro irá para o país estrangeiro. Essa será a primeira vez na história do reality que o exchange acontecerá.

Enquanto as novidades estão sendo preparadas, o público pode seguir participando da enquete BBB 23 dos paredões. O oitavo brother será eliminado do programa na terça, 7. O programa voltou ao ritmo normal após realizar uma semana turbo para agitar os ânimos na casa mais vigiada do Brasil. Restam 14 participantes em busca do prêmio milionário.