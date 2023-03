Enquete BBB 23: quem sai entre Bruna Griphao e Gabriel Santana?

Bruna Griphao e Gabriel Santana lideram a intenção de voto da enquete BBB 23 do UOL e DCI. A votação está acirrada entre eles, que estão com porcentagens bastante próximas. Aline Wirley, que também está na berlinda, quase não está sendo votada. Quem deve sair amanhã?

Votação da enquete BBB 23

Quem você escolhe? Votação aberta!

Confira a parcial enquete UOL

Quem é Bruna Griphao do BBB 23?

A Bruna Griphao tem 23 anos e é atriz. Nascida no Rio de Janeiro, a carioca começou a trabalhar desde cedo e já esteve nas novelas Avenida Brasil (2012), Malhação: Casa Cheia (2013), Haja Coração (2016), Orgulho e Paixão (2018) e Nos Tempos do Imperador (2021).

A loira tem como principal aliada no jogo Larissa, que retornou ao BBB 23 na repescagem. Apesar de manter uma rivalidade com Domitila e ter brigado com grande parte da casa, a sister chegou até o 11º paredão sem levar nenhum voto.

A atriz caiu na berlinda ao ser indicada pela líder Sarah Aline e não teve chance de jogar a Prova Bate-Volta. A psicóloga, inclusive, usou como justificativa o fato de Bruna nunca ter ido ao paredão.

Ao longo de sua passagem no programa, Bruna viveu um breve romance com Gabriel, eliminado na segunda semana, marcado por uma bronca de Tadeu Schmidt após o modelo ter falas e atitudes inadequadas com a loira.

Ela também despertou o interesse de Gabriel Santana, seu adversário nesta berlinda, que se declarou para ela algumas vezes, mas a sister recusou as investidas.

Bruna venceu a Prova do Líder três vezes, sendo a primeira vitória ao lado de Larissa. Esse é o seu primeiro paredão na temporada.

Quem é Gabriel Santana do BBB 23?

O brother Gabriel Santana tem 23 anos e é ator. Ele é mais conhecido por ter interpretado Mosca no remake de Chiquititas (2013), papel pelo qual é reconhecido até hoje. O artista também esteve em Malhação: Toda Forma de Amar (2019) e em Pantanal (2022) mais recentemente.

O ator começou discreto no jogo e é chamado de 'planta' por boa parte dos internautas. Parte do grupo do quarto Fundo do Mar, que rompeu nas últimas semanas, ele sempre jogou junto com os aliados e acabou ficando apagado perto de pessoas que eram mais ativas no game.

Esse é o terceiro paredão do brother, que não correu riscos de sair nas outras vezes que esteve na enquete BBB 23 sendo pouco votado. Gabriel ainda não venceu nenhuma Prova do Líder, mas já ganhou o Anjo.

Gabriel também beijou algumas pessoas da casa. O ator trocou alguns beijos com Fred Nicácio na primeira festa do programa e também ficou com Sarah Aline. Recentemente, ele confessou estar interessado em Bruna Griphao mas a loira não quis beijar o colega.

Enquete BBB 23 mostra votação acirrada

A diferença entre Bruna Griphao e Gabriel Santana é de menos de 10%, o que dá chances de uma possível reviravolta no resultado. A enquete UOL BBB 23, que já ultrapassa os 100 mil votos, mostra que a atriz está na liderança e pode deixar a casa.

Bruna está com 50,61% dos votos, enquanto Gabriel está em segundo lugar com 42,09%. O percentual entre eles já foi menor e cresceu nas últimas horas.

Quem não corre riscos de deixar a casa é Aline Wirley, que tem apenas 7,30% dos votos. A enquete BBB 23 não tem influência sobre a votação oficial, que acontece apenas pelo Gshow.

O resultado do 11º paredão será anunciado pelo apresentador Tadeu Schmidt durante o programa ao vivo de terça-feira, 28, logo após a novela Travessia. A eliminação marca a formação do top 10 do programa, que entra na reta final em abril. Apenas três brothers chegam até o último episódio e concorrem ao prêmio milionário.

