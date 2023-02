Enquete BBB 23: Ricardo 'alface' deve sair?

Ricardo, o Alface do BBB 2023, faz sua estreia no paredão do reality show e compete na enquete BBB 23 do Gshow contra Cristian e Fred na quinta berlinda da temporada. O brother merece continuar no jogo ou deve ser eliminado?

Nos últimos dias, o biomédico ficou em destaque no programa por colocar o líder Cezar no monstro após ser coroado campeão da prova do anjo. Cezar acabou perdendo seus privilégios do vip e amargou na xepa.

Por isso, Ricardo foi parar no paredão desta semana pela indicação do chefão da casa e não teve direito a uma vaga na prova bate e volta para tentar escapar da berlinda.

Porcentagem da enquete BBB 23 - Ricardo deve ser eliminado?

Alface lidera parcial da enquete UOL

O andamento da votação da enquete BBB 23 do UOL não está indo bem para Ricardo, que é apontado como o provável quinto eliminado até agora.

Na consulta realizada às 10h00 desta segunda (20), o biomédico tem liderado a parcial e soma até agora 61,40% da rejeição do público.

Fred fica em segundo lugar com 19,91% dos votos e Cristian vem em último com 18,69% dos 63 mil votos da enquete UOL. O brother tem até a noite de terça-feira (21), noite de eliminação, para se recuperar.

A parcial UOL não afeta o jogo e é um espelho da opinião pública na votação do quinto paredão. Vote também na enquete BBB 23 do DCI acima para conferir a porcentagem atualizada.

Porcentagem de Ricardo é diferente no DCI

Apesar de liderar a parcial do UOL com folga, Ricardo não é o primeiro colocado na enquete BBB 23 do DCI. O brother está na segunda colocação por lá, somando 37,1% dos mais de 482 mil votos computados até então.

Já Cristian está em perigo nesta votação, com 45% da rejeição e em primeiro lugar na parcial. Fred vem tranquilo no terceiro lugar, com 17,9%.

Pouco após a publicação da enquete, na noite de domingo, Ricardo era o primeiro colocado na enquete do DCI, mas durante a madrugada e manhã de segunda a sorte do competidor mudou.

Votação Gshow

Para eliminar Ricardo é necessário votar na enquete BBB 23 oficial do programa, a do site Gshow. Você deve ter uma conta por lá. Se nunca votou antes, confira o passo a passo:

Passo 1: acesse o Gshow (https://gshow.globo.com/) e clique no menu do canto superior esquerdo para encontrar "acesse sua conta ou cadastre-se grátis". Você será redirecionado e poderá apertar "cadastre-se" para seguir;

Passo 2: na nova página, você preencherá no formulário as seguintes informações pessoais: nome completo, e-mail (precisa ser uma conta válida, pois você terá que confirmá-la), senha que usará no site e por último data de nascimento.

Passo 3: para finalizar esse cadastro, você terá que selecionar a caixinha dos Termos de Uso e Política de Privacidade e em seguida apertar o botão "cadastrar";

Passo 4: agora que você já tem sua conta no Gshow, vá na página do Big Brother Brasil 2023 (https://gshow.globo.com/realities/bbb/) e clique na enquete BBB 23 do começo da página;

Passo 5: Você verá os rostos de Ricardo, Fred e Cristian e terá que escolher em quem votar. Depois, é só selecionar a caixinha "sou humano" da verificação de robôs e então esperar pela mensagem que confirma o voto. Se quiser repetir, é só apertar "votar novamente".