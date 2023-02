Enquete BBB 23 + votação: quem fica no 5º paredão?

Votação na enquete BBB 23 do Gshow para escolher quem fica no reality - Foto: Reprodução/Globo

Ricardo, Fred e Cristian se deram mal no jogo esta semana e estão no quinto paredão da temporada. O público decidirá o futuro do trio e o resultado da berlinda será revelado na terça-feira, 21/2. Quem merece continuar no reality show? Vote na enquete BBB 23 do DCI e saiba como votar no Gshow

Acompanhe a votação em tempo real e como está a porcentagem da eliminação do quinto paredão do BBB 23.

Quem deve continuar no jogo?

Enquete BBB 23

Fred: o jornalista esportivo foi o primeiro a pisar no 5º paredão. Ele acabou na berlinda por conta de uma das consequência da prova do líder da semana. O brother foi o sexto a desistir da disputa de resistência e acabou pegando o pergaminho com o pior castigo.

Ricardo: o biomédico já sabia que seria indicado pelo líder Cezar Black, seu arqui-inimigo no jogo, por isso, após vencer a prova do anjo ele deu o monstro para o enfermeiro baiano. No domingo de formação de paredão, não deu outra e Cezar mandou o participante direto para a berlinda.

Cristian: o brother foi o alvo da casa e recebeu a maior parte dos votos. Ele tinha o poder coringa em mãos, que lhe dava o direito de vetar alguém de votar, mesmo assim não foi suficiente e ele acabou na berlinda. Quem entre o trio merece continuar no jogo, vote na enquete BBB 23!

Como votar - Gshow

Para ajudar ou prejudicar um brother que está no quinto paredão do BBB 23 é necessário votar no Gshow, site oficial da TV Globo. Lá é disponibilizada a enquete do programa que define quem sai e quem fica. Para conseguir votar será necessário ter uma conta no portal e vamos te ensinar o passo a passo.

1 - Entre no Gshow pelo endereço https://gshow.globo.com/ e clique no menu do canto superior esquerdo. Em seguida, vá até o final em "acesse sua conta ou cadastre-se grátis";

2 - Na nova página que será aberta, você deve clicar em "cadastre-se" e em seguida informar o seu nome completo, e-mail, senha e data de nascimento.

3 - Finalize selecionando a caixinha que afirma que você concorda com os Termos de Uso e Política de Privacidade e depois aperte o botão "cadastrar";

4 - Agora, acesse novamente no Gshow e desta vez vá para a página do Big Brother Brasil 2023 https://gshow.globo.com/realities/bbb/. Você deve clicar na enquete BBB 23 no começo da página;

5 - Escolha quem deseja eliminar e clique no brother. Agora é só selecionar a caixinha "sou humano" na enquete BBB 23 e aguardar pela mensagem que informa que seu voto foi contabilizado;

6 - Você poderá votar quantas vezes quiser até o resultado do paredão, na terça-feira. Para repetir o processo, é só você clicar em "votar novamente" sempre que o site te mostrar a mensagem que seu voto foi computado.

Quem escapou da berlinda

Domitila foi a sortuda que escapou do quinto paredão do BBB 23. A miss Alemanha foi puxada para a berlinda por Fred, que teve direito a um contragolpe. A famosa competiu na prova bate e volta contra o jornalista e Cristian e acabou levando a melhor. A disputa era de sorte e contava com três etapas em que os brothers precisavam encontrar o card certo da marca patrocinadora da prova.

Domitila vence a prova bate e volta e escapa do paredão da semana! #BBB23 pic.twitter.com/wHxG8VnVpd — Nicolas Muniz (@nicolasmuniztv) February 20, 2023

