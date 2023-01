Enquete BBB 23 + votação: Fred ou Marília, quem deve sair?

Fred Nicácio e Marília estão no paredão do quarto secreto e vão precisar da ajuda do público para continuar no jogo pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Mas entre os dois, quem deve sair na quinta-feira? Vote na enquete BBB 23 e veja a votação em tempo real como está a porcentagem de eliminação.

Votação BBB 23

Enquete BBB 23 - Quem está no paredão?

Fred Nicário: integrante do grupo Camarote do Big Brother Brasil, ele é apresentador e médico. Na casa, o participante tem rixa com Gabriel. Recentemente virou meme na casa após disparar frases hilárias.

Marília: ela é natural de Natal, capital do Rio Grande do Norte, e se tornou alvo de Gabriel, que acusa a sister de só se maquiar no reality. No último jogo da discórdia, Paula disse que a maquiadora "quer dar uma de Juliette, pobre, sofrida", o que acabou despertando a ira dos fãs da vencedora do BBB 21.

E agora, quem fica? Vote na enquete BBB 23.

Enquete BBB 23 - Votação Gshow - Porcentagem

A votação da enquete BBB 23 pela votação no gshow começa na terça, dia 24 e vai até quinta, 26, e para votar é simples. Primeiramente, o usuário precisa acessar o site da votação, no GShow. Em seguida, o portal vai pedir um cadastro gratuito, que pode ser feito com os logins do Google e Facebook.

Agora, é só acessar a página de votação, clicar sobre o participante escolhido e fazer a validação do "não sou um robô". Pronto! Em alguns segundos, o voto será computado. Não há limite de votação e o usuário pode votar quantas vezes quiser.

Veja a programação:

Quarta-feira (25/01): festa do líder

Quinta-feira (26/01): volta do quarto secreto

Sábado (28/01): prova do anjo;

Domingo (29/01): lá vem paredão.

Acompanhe o Big Brother Brasil vote na enquete BBB 23 no DCI.