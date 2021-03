O BBB21 está no ar há pouco mais de 2 meses e segue movimentando a casa mais vigiada do Brasil com dinâmicas, provas e eliminações. Para sobreviver no jogo e ganhar o prêmio de R$ 1,5 milhão, os participantes são instigados a se posicionar diante das situações que surgem ao longo do jogo. No entanto, mesmo com todas as ações da produção, alguns ainda assim conseguem não tomar partido, levando título de ‘plantas’. Mas, afinal, quem é a planta do Big Brother? Vota na Enquete BBB21.

Enquete BBB21: quem é a planta do reality show? Camilla

Thais

João

Pocah Vote

Enquete BBB21 – Quem é a planta?

No BBB21, de acordo com o que Tiago Leifert já expressou em uma das edições ao vivo, a produção cria dinâmicas novas a toda semana na tentativa de fazer quem está escondido aparecer, se posicionar e passar por paredões. O jogo da discórdia, por exemplo, é uma das ações em que os confinados precisam apontar defeitos de seus concorrentes em edições que mudam a cada semana.

Na noite desta segunda-feira (29/3), por exemplo, o jogo da discórdia determinou que os participantes encarrem o BBB21 como uma rede social e que eles precisavam bloquear e apontar um caça like, com justificativa. O apresentador explicou que o caça like é uma pessoa que faz de tudo para se mostrar para público e pra casa. O comunicador ainda comparou como VTzeiro.

Thaís é planta?

A sister é a participante do BBB21 mais tachada como planta tanto pelo público, quanto pelos próprios colegas de confinamento. Nas redes sociais, a cirurgiã-dentista é alvo de críticas por não se posicionar sobre embates importantes do jogo e por não saber se expressar em dinâmicas como jogo da discórdia.

Apesar de ter um jogo morno, Thaís virou destaque na semana passada ao vencer a prova do anjo e imunizar Viih Tube, uma candidata a alvo da casa na última formação de paredão. A sister foi ao paredão formado na noite deste domingo (28), mas se salvou na prova bate e volta.

João Luiz é planta?

O professor de geografia também já foi classificado como planta pelo público do BBB21. No jogo, João tem uma postura menos agitada, mas nas últimas semanas tem ganhado destaque por conta de suas opiniões sobre alguns concorrentes. A Projota, por exemplo, o brother deu uma aula e criticou a maneira com que o rapper o julgava.

Pocah é planta?

No início da vigésima primeira temporada do Big Brother Brasil, Pocah virou meme por passar a maioria do tempo dormindo no confinamento. No entanto, ao longo da edição, a cantora que era próxima dos vilões, protagonizou barraco com Gilberto e inúmeros climões com Sarah.

Camilla de Lucas é planta?

Ao longo de pouco mais de dois meses de BBB21, Camilla protagonizou um barraco com Karol Conká, e foi aplaudida pelo público. Antes disso, a digital influencer também bateu de frente com Lucas Penteado, que desistiu do reality show na segunda semana. Mas, apesar de ter protagonizado momentos icônicos no game, a integrante do Camarote (famosos) também é tachada como planta pelo público, por evitar se envolver em questões de outros personagens, principalmente em edições ao vivo.

