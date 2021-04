Enquete BBB21: quem é o maior jogador desta edição?

Já se passaram dois meses desde a estreia do BBB21, e o público já tem os seus queridinhos e vilões. Para chegar até a final, além de ter o carisma necessário para conquistar a audiência, os participantes do reality precisam saber jogar. Ter estratégias para escapar do paredão, vencer provas e criar fortes alianças são alguns dos principais ‘requisitos’ para ir longe no jogo. Dito isso, o DCI quer saber: quem é o maior jogador desta edição? Vote na enquete BBB21.

Gil e Sarah

A dupla inseparável foi considerada pelo público uma das melhores alianças do BBB21. Os dois dispararam como os favoritos da audiência quando bateram de frente com o “gabinete do ódio” formado por Karol Conká, Projota e Nego Di. Mas, os dois vêm perdendo o favoritismo nas últimas semanas, principalmente Sarah. A brasiliense, que tinha se mostrado uma jogadora nata, se envolveu em diversas polêmicas e acabou se tornando rejeitada pelos fãs do programa.

Enquete BBB21 – Viih Tube

A influenciadora tem dividido opinião nas redes sociais. Viih ficou seis semanas sem levar um único voto nas formações de paredão – um recorde do programa. O jogo da sister tem gerado memes nas redes sociais, e os internautas apelidaram a loira de “centrão”, pois ela sempre está em todos os lugares e se dá bem com todos da casa. Parte da audiência, porém, acredita que a youtuber está sendo falsa com os outros participantes. Qual a sua opinião? Vote na enquete BBB21.

Juliette

A paraibana tem conquistado o coração de parte da audiência. Nas primeiras semanas, a paraibana fazia parte do G3, grupo formado por ela, Gil e Sarah. A aliança, entretanto, rachou com o passar do tempo e Juliette fez amizade com outros confinados. A sister tem chamado atenção do por seu jeito espontâneo e autêntico de ser – mas, para outras pessoas, a advogada acaba sendo um pouco egoísta em algumas situações e foi apelidada de “Euliette”.

João Luiz e Camilla

Outra dupla inseparável do BBB21, João e Camilla começaram o reality tímidos e até foram chamados de plantas, mas os dois vêm crescendo semana a semana. João, inclusive, já venceu uma prova do líder e indicou Projota para o paredão. Os dois discutiram diversas vezes e o professor ganhou ainda mais destaque quando enfrentou o rapper em um jogo da discórdia. Camilla, sua fiel companheira, se destacou em uma discussão ao vivo com Karol Conká. Assim como Viih Tube, a influenciadora também sempre está conversando com todos da casa.

