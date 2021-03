Enquete BBB 21: qual eliminado deveria voltar ao programa?

O BBB21 completa dois meses no ar na próxima quinta-feira (25) e oito brothers já foram eliminados da disputa. Na internet, fãs acreditam que alguns dos participantes já eliminados mereceriam uma segunda chance. Mas quem deveria voltar ao reality se houvesse uma repescagem? Vote na enquete BBB 21 do DCI.

Essa edição, inclusive, está marcada por recordes de rejeição. Karol Conká e Nego Di saíram do reality com os maiores números de votos da história – 99,17% e 98,76% dos votos, respectivamente.

Enquete BBB 21: qual eliminado merece segunda chance?

Kerline

Kerline foi a primeira participante eliminada do BBB21, com 83,50% dos votos. Indicada pelo líder da semana Nego Di, a cearense levou a pior em um paredão contra Rodolffo e Sarah. Durante sua passagem pelo reality, a sister se envolveu em uma confusão com Lucas Penteado, após dizer que ficaria com o brother durante o programa. Em seguida, Kerline disse que era brincadeira, o que magoou o ator.

BBB21: Kerline é a primeira eliminada com 83,5% dos votos

Lucas Penteado

O integrante do grupo camarote desistiu do reality na segunda semana. Após diversos entraves com Karol Conká, Nego Di, Lumena, Projota e quase todos os brothers do BBB21, o ator de Malhação pediu para deixar o confinamento logo após uma das festas realizadas no sábado. Os internautas acusaram os demais participantes de fazer terror psicológico com Lucas, o que teria resultado no pedido de desistência. Durante sua passagem pelo programa, o paulista também protagonizou o primeiro beijo gay entre dois homens da história do reality, com Gilberto.

BBB21: Lucas sai do programa; entenda o que aconteceu

Arcrebiano

O brother disputou a preferência do público contra Gilberto e Juliette no segundo paredão da temporada, e saiu com 64,90% dos votos. Durante sua passagem pelo BBB21, o crossfiteiro atendeu o Big Fone duas vezes, e viveu um breve porém conturbado affair com Karol Conká. A relação dos dois azedou poucos dias antes da eliminação de Bil, e a cantora até o chamou de 'covarde' durante o jogo da discórdia.

BBB21: Arcrebiano é eliminado com 64,8% dos votos

Nego Di

Na ocasião, o humorista bateu recorde de rejeição ao ser eliminado do BBB21 com 98,76% dos votos. Junto com Karol Conká, Projota e Lumena, o gaúcho fazia parte do 'gabinete do ódio', nome dados pelos internautas ao grupo dos vilões. Durante sua passagem pelo reality, Nego Di travou brigas com Lucas Penteado e foi acusado de machismo após dizer que não poderia dormir ao lado de Carla Diaz sem 'tocar a flauta'.

BBB21: Nego Di é eliminado com recorde de votos

Karol Conká

A mamacita conquistou o recorde de rejeição do programa, que até a semana anterior pertencia a Nego Di, ao ser eliminada com 99,17% dos votos. Uma das participantes mais polêmicas que já passaram pelo BBB, a cantora protagonizou embates com Lucas Penteado, Carla Diaz, Gilberto e Camilla de Lucas.

Ela foi acusada de causar terror psicológico nos demais confinados e de xenofobia contra a paraibana Juliette. Uma das cenas mais marcantes da sister no programa foi quando ela expulsou Lucas da mesa de jantar, e disse que ele teria que esperar ela terminar de comer para que ele pudesse fazer sua refeição.

BBB21: Karol Conká é eliminada com 99,17%

Lumena

A integrante do grupo Pipoca e melhor amiga de Karol Conká no jogo foi a quinta eliminada do BBB21 com 61,31% dos votos. A baiana virou meme na internet por usar uma linguagem difícil, e termos como 'fenotipicamente', 'deslegitimação da shippada', 'jornada', 'itinerários', entre outros. Ela também teve conflitos com Lucas, Carla e Juliette.

Quem saiu do BBB21? Lumena é eliminada com 61,31%

Projota

O rapper também saiu com um alto índice de rejeição – foram 91,99% dos votos em paredão triplo contra Pocah e Thaís. Durante sua passagem pelo BBB21, o rapper fez uma grande amizade com Arthur, e foi duramente criticado pelos internautas por seus comentários ácidos e estratégia de jogo. No início do programa, o cantor foi criticado pela forma com que tratou Lucas Penteado, junto a Karol e Nego Di.

BBB21: quem saiu hoje? Projota é eliminado com 91,8%

Carla Diaz

A atriz foi a oitava eliminada do BBB21, com 44,69% dos votos. A votação foi acirrada e a diferença entre Rodolffo, segundo colocado no paredão, foi de menos de 1%. No BBB21, a atriz foi acusada por Karol Conká de flertar com Arcrebiano, affair da cantora no reality. A atriz também viveu um romance conturbado com Arthur e passou pelo paredão falso, sendo escolhida pelo público para ir para o quarto secreto.

BBB21: quem saiu? Carla Diaz é a 7ª eliminada do BBB

