Quem é o mais querido do BBB 22? Vote no seu preferido

O Big Brother Brasil está no ar há quase um mês e a nova temporada vem sendo considerada ‘morna’ pelo público. Sem grandes acontecimentos, nenhum brother conseguiu ainda a mesma popularidade de alguns participantes da última edição. Com base no que vimos até agora, o DCI quer saber: quem é o mais querido do BBB 22?

Parcial da dos favoritos do BBB 22

Os mais queridos do BBB 22 são Vinícius, Arthur e Eslovênia, de acordo com a enquete do DCI feita após a eliminação da Naiara Azevedo.

O cearense está em primeiro lugar como o favorito para vencer o programa, com 20,50% dos votos do público. O ator de ‘Rebelde’ vem logo em seguida, com 19,79%. Quem fecha o top 3 é Eslovênia, com 17,64% da preferência da audiência.

UOL

A enquete do UOL aponta um resultado diferente. Quem está disparado como favorito é Arthur Aguiar, com 40,73% dos votos. Com ampla diferença, Vyni está em segundo lugar no ranking de preferência do público com 17,47%. Paulo André fecha o pódio com 7,63% dos votos. Linn da Quebrada, Eslovênia e Pedro Scooby vêm em seguida.

Já Brunna, Jessilane e Lucas têm poucas chances de levar R$1,5 milhão para casa. A esposa de Ludmilla aparece em último lugar, com apenas 0,48% da preferência do público. A professora de biologia e o estudante de Medicina tem 0,55% e 0,70% respectivamente.

Quem já foi eliminado?

Até agora, três brothers já foram eliminados do BBB 22: Luciano e Rodrigo, ambos do grupo Pipoca, e Naiara Azevedo, do camarote.

Luciano foi eliminado na primeira semana, com 49,31%. Ele foi para o paredão após ser puxado por Naiara, que havia sido indicada pelo líder e teve um contragolpe. O ator e bailarino disputou a berlinda contra a cantora do hit 50 reais e Natália.

Na segunda semana, foi a vez de Rodrigo deixar a competição. O brother enfrentou o julgamento do público com Natália e Jessilane, e levou a pior ao somar 48,45% de rejeição da audiência.

Na última terça-feira, Naiara Azevedo deixou o BBB 22 com 48,45% dos votos. A cantora sertaneja caiu de paraquedas no paredão pela consequência da prova do líder e acabou sendo eliminada ao enfrentar Douglas Silva e Arthur Aguiar.

Como assistir o BBB 22?

O BBB 22 vai ao ar diariamente na Rede Globo, na faixa de horário das 22h15. O horário pode mudar de acordo com a programação da emissora.

Além das edições exibidas no canal aberto, os fãs podem acompanhar a rotina dos brothers durante 24 horas por dia através do pay-per-view. Para isso, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma de streaming.

As onze câmeras exclusivas estão disponíveis na aba ‘BBB’, basta clicar em ‘Acompanhe a casa’.

