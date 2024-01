Votação Gshow BBB 24: quem vai entrar?

Foi aberta a primeira votação do Big Brother Brasil 2024 e ela vai decidir mais dois participantes - um homem e uma mulher - que vão entrar no reality show. Você já tem um favorito? Participe da votação do Gshow e do DCI para escolher os novos brothers.

Votação da enquete BBB 24 - parcial Gshow

Votação da enquete BBB 24 está aberta!

Quem são os candidatos?

Caio

Davi

Juninho

Jorge Mateus

Lucas

Michel

Plínio

Carolina

Giovanna

Isabelle

Juliana

Raquele

Thalyta

Votação Gshow

A votação para escolher quem vai entrar na casa é no Gshow. A página correta é: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

A área de votação aparece logo no começo da tela, com 14 opções, e aí é só escolher e votar. Uma vez na página, o sistema pede alguns dados como nome, data de nascimento e e-mail para quem não tem cadastro. Depois de clicar sobre o nome do brother, é só fazer a validação de segurança e confirmar o voto.

Cada CPF tem direito a um voto.

