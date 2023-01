Votação Gshow da Casa de Vidro: quem vai entrar no BBB 23?

Paula, Gabriel, Giovanna e Manoel estão na casa de vidro do Big Brother Brasil e dois deles precisam de votos para entrar no BBB 23. Você já tem um favorito? Participe da votação do DCI e veja como deixar seu voto no Gshow.

O resultado da enquete BBB 23 é em tempo real.

Votação da enquete BBB 23 - parcial Gshow

Quem está na Casa de Vidro do BBB 22

Giovanna Leão: 25 anos, empresária. É de Campinas, São Paulo >> veja o perfil completo

Manoel: 32 anos, psiquiatra e é de Cuiabá, Mato Grosso >> veja o perfil completo.

Gabriel: 24 anos, administrador e modelo, e vem de Ribeirão Preto, em SP >> veja o perfil completo.

E Paula: 28 anos, biomédica, de Jacundá (PA) >> veja o perfil completo.

Votação Gshow

A votação para escolher quem vai entrar na casa será no Gshow. A página correta é: https://gshow.globo.com/realities/bbb/.

A área de votação aparece logo no começo da tela, em ‘Casa de Vidro BBB 23: vote para escolher.’ Uma vez na página, o sistema pede alguns dados como nome, data de nascimento e e-mail para quem não tem cadastro. Quem já tiver participado de outras votações no portal só precisa fazer login.

Agora é hora de escolher quem deixa o programa. Depois de clicar sobre o nome do brother, é só fazer a validação de segurança e confirmar o voto. Os internautas podem participar quantas vezes quiserem.

Segunda (16/01) - estreia do BBB

Acompanhe o Big Brother Brasil no DCI.