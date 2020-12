Enquete A Fazenda 12: quem merece vencer a próxima Prova de Fogo?

Na próxima terça-feira (8), chega o momento da formação dos novos roceiros do reality da Record TV. Mas antes da votação, é preciso saber quem será o dono do lampião dos poderes, que são decisivos para mudar o rumo da roça. Seja o poder da chama verde ou da chama vermelha, o fato é que tudo pode acontecer quando o dono do lampião toma posse dos poderes. Vote na Enquete A Fazenda 12 e para quem merece ser o lampião da semana.

CLIQUE AQUI E DEIXE SEU VOTO

Enquete A Fazenda 12: Quem será o lampião?

Antes de toda formação de roça, o apresentador Marcos Mion pede para o dono dos poderes abrir o lampião e pegar os envelopes onde contém os poderes da chama verde e vermelha. Em seguida, o participante lê as duas chamas e escolhe com qual poder irá ficar. Na sequência, o peão escolhe mais um colega de confinamento para repassar o outro, que só é revelado durante ou após os votos da casa. O sertanejo Mariano foi o vencedor da última prova, ou seja, ele não poderá participar novamente. Lipe, Biel e Mateus podem ser as opções da disputa, que só é revelado após a dinâmica do ovos.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Contudo, somente uma chama é revelada e escolhida pelo público participante do TikTok. Mion já abriu a votação pelo aplicativo do momento e as opções são: Opção A: ‘o dono do poder deverá escolher dois peões que não estão na roça. Uma nova votação decidirá qual dos dois é o quarto roceiro. Opção B: ‘o dono do poder deverá apontar dois peões que não estão na roça. Depois deverá escolher um terceiro peão que também não está na roça. O escolhido decidirá qual dos dois apontados será o quarto roceiro’. A votação fica aberta no aplicativo até domingo (6), dia que acontece a gravação da Prova de Fogo.

DCI: Enquete A Fazenda 12: com a saída de Jake, quem deve ganhar?

Chama Verde

Enquanto a chama vermelha é escolhida pelo público parceiro do reality, a chama verde é um total mistério. Para deixar o jogo com mais fogo no feno, o apresentador só revela o poder no momento da votação. Enquanto os participantes estão à flor da pele e com receio de sentar no banquinho mais temido da noite, Mion dá um spoiler para o público, minutos antes da revelação do lampião.

Sobre a formação da 13ª roça

Primeiramente, Mion pede para o vencedor da prova de fogo abrir o lampião, onde consta os poderes das chamas. Em seguida, Lidi Lisboa, a fazendeira da semana, indicará um peão para sentar no primeiro banquinho da noite. Na sequência começam os votos da casa e da baia. A novidade é mais uma vez, não terá a famosa dinâmica do ‘resta um’, que é temida pelos participantes. Mas, as chamas prometem garantir o fogo no feno!

Veja também: A Fazenda 2020: produção afasta funcionário após briga com Biel