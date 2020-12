Após separação, ex-BBB Ivy Moraes curte balada solteira e com amigas

A ex-BBB Ivy Moraes aproveitou o final de semana em uma balada com as amigas após uma semana conturbada em que anunciou a separação do noivo há 7 dias do casamento.

A influenciadora publicou em seu Instagram na madrugada desta segunda (7) uma série de stories em shows do Eri Johnson e Mumuzinho e foto com as amigas.

Ex-BBB voltou ao Instagram no fim de semana

A ex-BBB havia anunciado afastamento das redes sociais após a polêmica envolvendo seu relacionamento com o empresário Rogério Fernandes.

Entretanto, na sexta-feira (4) Ivy voltou ao Instagram e se pronunciou sobre o caso. A ex-BBB pontuou que precisou tirar uns dias para se recompor e que, apesar de ainda estar abalada, precisava trabalhar e seguir com a vida.

“Olha quem apareceu! Voltei, gente! Preciso trabalhar, a vida continua. Diante de tantos acontecimentos nesses dias, eu precisei olhar mais para mim, ficar mais com minha família e pronto. Não que ainda esteja 100% tranquilo, feliz, ainda está complicado, difícil, ainda tem as coisas que precisamos resolver. Mas a vida precisa seguir, preciso voltar a fazer minhas coisas”, disse nos stories.

Entenda a história de Ivy Moraes e Rogério Fernandes

Ivy estava de casamento marcado com o empresário Rogério Fernandes. A cerimônia aconteceria no dia 10 de dezembro em Cancun, no México, mas os planos foram cancelados.

Tudo começou com o vazamento de conversas do empresário com uma suposta amante, feito pela colunista Fábia Oliveira.

Com uma descrição bastante detalhada, ela apontava que a traição já acontecia há algum tempo. A ex-BBB confirmou que já tinha conhecimento a respeito da história e que havia sido em um período em que estavam separados. Na ocasião Ivy chegou a dizer que o casamento não seria cancelado, mas no dia seguinte foi anunciada a suspensão da cerimônia.

Na última quinta (3) a influenciadora confirmou a separação do noivo para Fábia Oliveira por meio de mensagens. “Neste momento, optamos pela separação do casal. O Rogério deixou a nossa casa e também buscará essa paz interior. Peço que compreendam que independente de qualquer coisa temos um filho e vamos fazer de tudo pelo bem-estar dele. Neste momento optamos pelo nosso distanciamento”, escreveu.