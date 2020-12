BBB 20: veja como estão os brothers quase um ano depois do programa

Em janeiro a estreia do BBB 20 completa um ano, e do lado de cá, muita gente já sente saudades do elenco que fez essa edição se tornar histórica. Alguns continuam muito ativos nas redes e na mídia, já outros acabaram prejudicados pelas atitudes dentro da casa e hoje vivem longe dos holofotes.

O DCI resgatou a trajetória dos participantes do BBB 20 fora do confinamento. Confira!

Babu Santana depois do BBB 20

Babu teve uma torcida forte no BBB 20, mas apesar disso, não conseguiu chegar à grande final. Mas mesmo na quarta colocação, o ator foi um dos que ganharam grande destaque no reality, e a projeção nacional lhe rendeu bons frutos aqui fora.

O ex-BBB foi contratado pela Rede Globo e participou de uma série de programas da emissora, além de retonar à sua grande paixão: a atuação. Babu esteve no papel de Muhammad Ali, no especial Falas Negra, e deve voltar à dramaturgia no próximo ano.

Bianca Andrade apostou no marketing pessoal

A influenciadora conhecida como Boca Rosa viu sua imagem ser prejudicada no BBB 20. Há quem diga, inclusive, que os próprios fãs e equipe votaram pela sua saída para que a situação não se agravasse.

Independente do boato ser verdadeiro ou não, é fato que Bianca conseguiu apagar a imagem ruim que deixou aqui fora: Bia participou de outro reality show, estreou seu próprio programa de entrevistas e tem feito sucesso com sua marca de cosméticos.

O relacionamento com Diogo Melim, entretanto, não sobreviveu à passagem da influenciadora pelo BBB 20, e o casal anunciou a separação pouco tempo depois de Bianca ter deixado o confinamento.

Daniel Lenhardt amadureceu depois do BBB 20

O ator foi um dos escolhidos para integrar a casa de vidro e escolhido pelo público para entrar no BBB 20. Depois de uma trajetória onde começou como ‘fado sensato’ e saiu com alta rejeição, Daniel decidiu se repaginar.

O ex-BBB cortou os cabelos e escolheu assumir uma postura mais madura nas redes sociais, principalmente com foco na sua carreira como ator e modelo e almejando trabalhos internacionais.

Felipe Prior se envolveu em polêmicas

Um dos favoritos da edição, Prior também viu a reputação desmoronar depois do BBB 20, mas por um motivo mais grave: nos últimos dias no confinamento, começaram a surgir denúncias de estupro contra o arquiteto, que atualmente responde judicialmente.

Por conta disso, Prior está afastado dos holofotes e dos programas de TV. Apesar disso, no entranto, o ex-BBB segue tendo seu nome envolvido em uma série de polêmicas, como o flagra em uma briga generalizada no litoral, suposto crime eleitoral e festas clandestinas durante o isolamento.

Longe das telas, Felipe Prior se mantém atuando como arquiteto e faz eventuais trabalhos com publicidade usando seu alcance no Instagram.

Flayslane decolou na carreira musical

Antes de entrar no BBB 20, Flay já tentava deslanchar sua carreira como cantora, e a exposição em rede nacional no reality com certeza foi um dos fatores que a ajudaram nessa saga. Aqui fora, Flay tem se dedicado em divulgar seu trabalho pelas redes sociais.

Recentemente a ex-BBB lançou uma música e um clipe com o cantor sertanejo Lucas Lucco, que deu o que falar por conta das cenas sensuais reproduzidas pelos dois.

Gabi Martins deixou o romance no BBB 20

Gabi também tentava a carreira musical antes do BBB 20 e viu seu sucesso explodir ao sair da disputa pelo R$1,5 milhão precocemente. A loira gravou seu primeiro DVD ao vivo e lançou uma música inspirada no seu relacionamento com Guilherme Napolitano, que começou no reality.

Por falar nele, o romance dos dois pareceu não dar muito certo aqui fora. Por um tempo, Gabi Martins e Guilherme Napolitano foram vistos juntos e alegaram estar em um relacionamento sem rótulos. Entretanto, recentemente surgiram boatos que de a ex-BBB estaria namorando o cantor Tierry, do hit ‘Rita’.

Gizelly Bicalho mudou de profissão

Longe da asvocacia desde que deixou o BBB 20, Gizelly decidiu tentar a carreira no audiovisual: assinou contrato com uma emissora afiliada da Rede Globo para ser apresentadora de um reality de decoração e repórter de um programa de variedades.

Recenetemente Gizelly deu um sopro de esperança aos fãs do casal Gicela, que ainda torciam para que a advogada e Marcela ficassem juntas após o programa: as amigas apareceram em um vídeo se beijando durante uma viagem a Maragogi.

Apesar disso, ambas garantem que são somente grandes amigas. A obstetra, inclusive, tem servido de apoio à Gizelly, que revelou estar sofrendo com ansiedade e depressão desde que deixou o BBB 20.

Guilherme Napolitano lançou uma marca de roupas

Um dos galãs da edição do BBB 20, Gui Napolitano apostou no digital: investiu no Instagram, fechou uma série de trabalhos como modelo fotográfico e abriu uma marca de roupas própria.

Após o término com Gabi, com quem viveu um romance na casa, o modelo foi visto aos beijos com uma influenciadora digital durante a festa de natal do humorista Carlinhos Maia, no último dia 19.

Hadson Nery sumiu dos holofotes

A imagem que deixou durante sua curta passagem pelo BBB 20 fez com que Hadson não conquistasse tantos fãs fora da casa, e acabasse um pouco mais ‘anônimo’ que os outros participantes.

Recentemente, em agosto, o terceiro filho de Hadson nasceu, e desde então a maioria de suas publicações têm sido com a criança.

Ivy Moraes terminou casamento

A popularidade de Ivy no BBB 20 não foi das melhores, principalmente por conta de comentários racistas que proferiu contra Babu – um dos favoritos do público – e sua insistência em continuar votando no ator.

Aqui fora, no entando, a ex-BBB segue trabalhando como modelo e influenciadora digital, e recebeu a empatia e carinho dos fãs após o vazamento de conversas entre seu ex-companheiro e uma suposta amante, o que culminou no cancelamento do casamento e separação do casal.

Lucas Gallina ficou longe da fama

O mesmo aconteceu com Lucas, que não conquistou tanta popularidade aqui fora. Diferente da maioria dos ex-participantes do BBB 20, Gallina não alcançou a casa dos milhões de seguidores no Instagram e se mantém longe dos holofotes.

Apesar da pouca fama, Lucas tem feito eventuais trabalhos de publicidades em seu perfil no Instagram e anunciou que, em breve, irá lançar uma marca de suplementos esportivos.

Lucas Chumbo voltou para o surf

O primeiro eliminado do BBB 20 também caiu no esquecimento com uma certa facilidade. Depois da breve passagem pelo programa, Chumbo voltou a atuar como surfista profissional e foi visto nos mares de Nazaré, em Portugal.

Além do trabalho no esporte, o ex-BBB também tem sido patrocinado por marcas de pranchas e de itens para atletas do surf e participado de ações publicitárias.

Manu Gavassi abriu novas portas na carreira

Terceira colocada do BBB 20, Manu Gavassi foi ovacionda pelo público aqui fora pelo mega plano de marketing que planejou para ser colocado em prática enquanto estivesse confinada.

O plano deu certo não só para levá-la à final do reality, mas também impulsionou sua carreira musical e de atriz, e lhe abriu novas oportunidades em áreas diferentes: a ex-BBB criou uma coleção de roupas, lançou clipes, atuou em campanhas publicitárias e anunciou uma série na Netflix.

Marcela McGowan fala sobre sexualidade no Youtube

Assim como outros ex-participantes, ao sair do BBB 20 Marcela resolveu mudar usa área de atuação profissional: a médica até externalizou a vontade de atuar na linha de frente contra a Covid-19, mas não foi o que aconteceu.

Hoje Marcela apresenta um programa sobre sexualidade no canal do Youtube do GNT junto com a cantora Karol Konká, além de usar seu Instagram para trabalhos publicitários. O relacionamento com Daniel, que começou no programa, também não foi para frente aqui fora.

Mari Gonzalez ampliou seu público depois do BBB 20

Mari entrou no BBB 20 no grupo ‘Camarote’, que contava com influenciadores e famosos. Apesar de não ser tão conhecida como outros nomes do grupo, a influenciadora conseguiu usar o reality para aumentar sua base de seguidores e ampliou seu trabalho.

Hoje, a ex-BBB ainda atua como influenciadora digital através de parcerias e trabalhos publicitários. Logo que deixou a casa, Mari se envolveu em uma polêmica após participar de uma festa clandestina no auge da pandemia.

Petrix Barbosa virou pai

A imagem que Petrix deixou ao ser o segundo eliminado do BBB 20 não foi das melhores: além de se envolver com um grupo da casa que articulava estratégias para desestabilizar as mulheres no jogo, o ginasta foi acusado de assédio contra Bianca e Flay.

Fora do BBB 20, ele voltou aos treinos como ginasta e compartilha sua rotina nas redes sociais, além de fotos da primeira filha que nasceu em 3 de dezembro.

Pyong Lee conheceu o filho

Um dos influenciadores com maior número de seguidores no ‘Camarote’ do BBB 20, a vida de Pyong não mudou tanto depois da participação no programa. A maior mudança, talvez, esteja ligada à sua vida pessoal: o filho de Pyong nasceu enquanto ele ainda estava confinado na casa do BBB 20.

Após o nascimento de Jake, o hipnólogo resolveu reformular seu conteúdo e abrir um novo canal, com o nome de Família Lee.

Rafa Kalimann será atriz depois do BBB 20

A vice-campeã do BBB 20 também já contava com uma base considerável de fãs quando entrou no reality. Ao sair, o foco continuou sendo a produção de conteúdo digital e os trabalhos patrocinados por marcas.

Em maio, no entanto, a emissora anunciou que Rafa Kalimann faria parte de um projeto da plataforma GloboPlay como atriz, e que investiriam em cursos e formação para que a influenciadora se especializasse.

Thelma Assis segue trabalhando como médica

Thelminha foi a grande vencedora do BBB 20, mas o fato de ter ficado milionária da noite para o dia não foi o suficiente para que a média anestesiologista se acomodasse e parasse de trabalhar.

A ex-BBB, que entrou no programa como anônima no time ‘Pipoca’, iniciou na carreira de influenciadora digital e continuou trabalhando como médica. Além disso, Thelma agora é uma das repórteres do programa ‘É de Casa’, da Globo.

Victor Hugo sofreu ataques

Victor deixou o BBB 20 com uma das maiores taxas de rejeição, mas infelizmente grande parte do público não deixou a rivalidade dentro do programa. Ao sair, o psicólogo sofreu uma série de ataques homofóbicos e até cyberbullying.

O ex-BBB ainda mantém amizade com alguns colegas do confinamento, e foi visto inclusive na festa de aniversário de Marcela. Em dezembro Victor foi diagnosticado com Covid-19 e precisou ser internado na UTI.