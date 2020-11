Ivy Moraes, do BBB 20, vai se casar no México em cerimônia intimista

Ivy Moraes, destaque do BBB 20, vai se casar com o noivo Rogério Fernandes em cerimônia intimista em Cancún, no México. O evento está marcado para a primeira quinzena de dezembro, segundo o colunista Marcelo Bandeira, do IG Gente. Mas, ao contrário de cerimônias de casamentos tradicionais, o da ex-BBB não terá convidados. Isso porque, apenas os noivos participarão do evento seguido de ensaio fotográfico – um conceito elopement wedding.

O que é elopement wedding?

O casamento de Ivy será ao estilo elopement wedding (casamento de fuga, em tradução livre). O conceito de cerimonia a dois é organizado pelos noivos que optam por fugir para oficializar o amor sem a presença de amigos e familiares. Mas, além disso, a cerimônia intimista é uma maneira de economia e até mesmo privacidade.

Ivy Moraes no BBB 20

A modelo mineira entrou no Big Brotther Brasil 20 após ser a escolhida do público na dinâmica da casa de vidro, que retornou à edição especial. Ivy Moraes concorreu a uma vaga no reality show contra a educadora física Renata Furtado. Além da modelo, o ator Daniel Lenhardt também conquistou uma vaga na atração.

Durante sua passagem pelo BBB 20, Ivy dividiu opiniões do público por perseguir Babu Santana durante as votações. A modelo afirmava em suas justificativas que não tinha outra escolha e que por isso precisava votar no ator. No entanto, para o público, a insistência da sister em ter Babu como alvo ia muito além de uma questão de afinidade.

Apesar de sempre votar no carioca, Ivy acabou sendo eliminada primeiro que ele. Ela, aliás, chegou à reta final da vigésima edição do reality show da TV Globo.

Ivy Moraes foi uma das responsáveis por dar novos rumos ao enredo natural do BBB 20. Isso porque, ao chegar na casa com programa já em andamento, a famosa teve acesso a informações externas do público que visitou a casa de vidro em um shopping, no Rio de Janeiro.

Entre uma das tramas que sofreram alterações, por exemplo, está o ‘machismo’ praticado por alguns homens do reality. Ivy e Daniel contaram aos participantes que as mulheres estavam certas na história, dando uma reviravolta no comportamento dos brothers. Além disso, a modelo contou para Manu Gavassi que o então namorado, Igor Carvalho, foi à casa de vidro com um cartaz pedir ela em namoro.

Em tempo, o BBB 21 está chegando. Fique por dentro do reality show e acompanhe o aquecimento aqui no jornal DCI.