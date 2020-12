BBB 21 foca em segurança e sonda Nego do Borel, diz colunista

Falta um mês exato para o BBB 21, que terá sua estreia no dia 25 de janeiro, e a cada dia temos novas informações sobre como será a temporada, o possível elenco, cenários, etc. Com isso, algumas novidades soam interessantes, como as reveladas por Fefito do portal UOL. Segundo o colunista, a produção está sondando Nego do Borel para participar da edição e tem focado ainda mais nas medidas de seguranças necessárias por causa da pandemia do covid-19.

Nego do Borel no BBB 21?

Segundo o colunista, Nego do Borel está na mira da produção do programa. O cantor recentemente terminou seu noivado com Duda Reis, o que levantou ainda mais especulações sobre sua possível participação no reality global. “O cantor chegou a ser desaconselhado por amigos a aceitar o convite do BBB 21, mas estaria inclinado a conversar com a Globo. Resta esperar”, escreveu Fefito.

Medidas de segurança

Quando a pandemia do novo coronavírus obrigou a população a adotar o distanciamento social e a quarentena foi implantada no país, os participantes do BBB 20 já estavam confinados e precisaram ser informados sobre o que acontecia fora da casa. No caso do BBB 21, será preciso um confinamento anterior ao início do programa, em um hotel, como aconteceu com A Fazenda 12, para evitar que alguém infectado entre na casa.

O colunista do UOL revelou que os cuidados e protocolos de segurança para evitar um contágio coletivo no confinamento está sendo redobrado. Tudo está sendo higienizado e por enquanto o programa continuará sem a presença de plateia, que foi cortada desde a metade da vigésima edição do reality, por conta da pandemia. “As atenções se voltam agora para os protocolos de isolamento no hotel. Ao invés de cumprir uma semana de confinamento antes de entrar na casa do BBB 21, os participantes selecionados deverão passar por uma extensão desse período, que pode chegar a 15 dias”, revelou Fefito.

