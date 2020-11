BBB 21: relembre todos os brothers que foram expulsos do reality

No aguardo pelo BBB 21, é hora de relembrar todos os participantes que foram retirados do programa pela produção.

Diferente do que acontece em A Fazenda, as regras do Big Brother Brasil são seguidas à risca, e o descumprimento de algumas delas já acarretou a expulsão de alguns brothers no decorrer das edições.

Daniel Echaniz (BBB 12)

Daniel foi expulso do BBB após a produção do programa suspeitar de atitudes que teve após uma festa. O brother foi para a cama com a participante Monique Amim, que estava desacordada e embriagada.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Nas imagens, houve a suspeita de que ele teria abusado da participante, que não tinha condições de consentir os atos.

No dia seguinte, Monique confirmou que não se lembrava do que aconteceu, o que levou à eliminação de Daniel pela produção.

Ana Paula Renault (BBB 16)

A advogada foi uma das favoritas pelo público na edição, mas acabou sendo expulsa após dar dois tapas no rosto do seu principal rival na casa, Renan.

Em sua defesa, Ana Paula alegou que estava embriagada e que sua intenção não havia sido agredir o brother, apenas provocá-lo.

Entretanto, após a reclamação de Renan a respeito da agressão, a produção optou por desligar Ana Paula do programa.

Na época, os fãs do BBB acusaram a emissora de agir injustamente, mas não houve volta.

Essa foi a primeira expulsão ligada a agressões dentro do programa – e esperamos que não se repita no BBB 21.

Marcos Harter (17ª edição)

As atitudes de Marcos revoltaram o público fiel que aguarda pelo BBB 21 por muitos dias.

Foram várias as ocasiões que os fãs pediram a expulsão do médico através das redes sociais, principalmente pelo comportamento abusivo e agressivo que ele demonstrava com Emily, com quem vivia um relacionamento.

Já perto da final do programa, a Delegacia Especial de Atendimento à Mulher instaurou um inquérito para investigar as atitudes de Marcos.

Foi então que a produção do programa finalmente tomou a atitude e eliminou Marcos do BBB 17.

Vanderson Brito (BBB 19)

Também envolvido em acusações de violência contra a mulher e abuso, o biólogo teve sua participação no programa encerrada após ter sido intimado a prestar depoimento na Delegacia da Mulher de Jacarepaguá.

Na ocasião, além das denúncias que constavam na delegacia, uma ex-companheira de Vanderson foi a público através das redes sociais relatar outras situações de abuso que viveu com o rapaz.

Oito meses depois, Vanderson foi inocentado das denúncias por falta de provas.

Hariany Almeida (19ª edição)

Ainda durante a 19ª edição do Big Brother Brasil, Hariany foi expulsa na véspera da final do programa, em que já estava confirmada como uma das finalistas.

A expulsão aconteceu por conta de um empurrão que a sister desferiu contra Paula durante uma briga, após uma festa.

Paula ia na direção de Hariany para abraçá-la quando foi empurrada e caiu no chão.

O que já se sabe sobre o BBB 21?

Os principais detalhes sobre a estreia do BBB 21 ainda estão guardados a sete chaves pela produção do programa, mas já temos alguns spoilers.

Após afirmar que o BBB 21 não contaria com famosos e influencers, como aconteceu na edição de 2020, a produção voltou atrás e admitiu que pretende repetir a fórmula que foi sucesso de audiência.

Boninho também revelou que para o BBB 21 não pretende apostar em provas de resistência, e sim em desafios que comecem e terminem no mesmo episódio, se estendendo no máximo durante a madrugada.

A apresentação de Tiago Leifert também segue confirmada.

A Rede Globo também anunciou durante ume vento virtual voltado ao mercado da publicidade que o BBB 21 terá a maior duração da história do programa, com 100 episódios ao todo.