BBB 21: Saiba quem é Viih Tube, uma das cotadas ao reality

Viih Tube foi citada com uma das possíveis participantes do BBB 21. A youtuber tem apenas 20 anos, mas já é famosa na web há anos. Com mais de 10 milhões de inscritos no canal do Youtube e mais de 16 milhões de seguidores no Instagram, a influenciadora é muito conhecida e poderia integrar o elenco de famosos da edição, mas ela realmente estará no reality? Na manhã deste sábado (16), Viih apareceu nos stories do Instagram para falar dos rumores.

Viih Tube vai para o BBB 21?

A influenciadora publicou alguns stories neste sábado (16) e negou que estará na nova temporada do programa da Globo. “Estão achando que estou confinada, gente da onde surgiu essas ideias? Porque estou literalmente ativa do mesmo tanto que sempre fui. Postando o mesmo tanto que sempre postei, foto, stories, normal”, disse.

“Estou aqui, estou em casa”, completou, ao mostrar a parede do quarto. No entanto, teve gente na internet que não acreditou nas palavras da atriz. Rolou “investigação desmascarando” o vídeo de Viih Tube e afirmando que a negativa da influenciadora seja para despistar que ela realmente estará no BBB 21.

saiu notícia que a viih tube ta confinada e ai ela postou um story 2h atras falando que ta em casa. o print que ela postou foi tirado de um iphone 8 (ou 7), e o dela é o 11 pro max kkk sem contar dá pra ver que o story eh um vídeo que foi gravado à noite. e vamos de csi pic.twitter.com/MMonbOqXfI — gabi 🎨 (@gabimarketeira) January 16, 2021

Viih Tube negou que vai pro #BBB21 tomara que não vá mesmo porque ninguém pediu 😂😂😂 pic.twitter.com/NkB3vakeAw — vini (@vinituitaa) January 16, 2021

Qual é o nome verdadeiro da Viih Tube?

O nome verdadeiro da influenciadora é Vitória Moraes, ela é natural de Sorocaba, São Paulo, tem 20 anos e além dos trabalhos no Youtube (ela é famosa por suas web séries), também já lançou livro pelo Editora Intrínseca.

Polêmica de Viih Tube

Uma atitude da possível participante do BBB 21 que a persegue até hoje é o vídeo em que publicou no Snapchat em 2016 cuspindo na boca de seu animal de estimação, um gato. O assunto virou polêmica, pois desagradou muita gente, a influenciadora foi amplamente criticada na web e precisou se explicar, Viih Tube pediu desculpas pelo ocorrido e disse que não voltaria a “brincar” com o gato da mesma forma.

Possível participante do BBB 21 já foi meme

A atrapalhada de Viih Tube ao confundir Picasso com Romero Britto quando mostrou seu material escolar aos fãs, virou assunto nas redes. A youtuber virou piada por causa da confusão. Outro momento que ficou marcado na internet, foi o lançamento semanal de uma de suas web séries, que por conta de diálogos e atuações, virou meme.

eu fico chocada com cada web série que a viih tube faz o roteiro é muito???? kkkkkkkkkk pic.twitter.com/RQVKq4DhoI — yasmi (@loonasynk) July 23, 2019

cada país tem o riverdale que merece

a gente tem a série da viih tube pic.twitter.com/tAitKhHKvn — tata (@withyerims) July 18, 2019

