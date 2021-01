BBB 21 será mais longo e não terá casa de vidro; veja as novidades

O “Big Brother Brasil” estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar a televisão brasileira. Antes que o público conheça os próximos brothers do BBB 21, resolvemos revelar quais as novidades e mudanças que o programa terá neste ano.

BBB 21: saiba quem é Jão, amigo de Manu Gavassi confirmado no reality

Confinamento do BBB 21 já começou

Segundo o diretor do Big Brother Brasil, J.B. Oliveira, o Boninho, os participantes da nova temporada já estão confinados no hotel onde permanecerão de quarentena até a estreia do reality show. No último dia 04 de janeiro, o chefão do BBB respondeu dúvidas e curiosidades dos seguidores nas redes sociais e revelou que os novos brothers já estão confinados aguardando o grande dia.

Reality será o mais longo da história

Após o sucesso estrondoso do BBB 20, que consagrou Thelma Assis como a grande campeã da temporada, o diretor decidiu que a edição deste ano será a mais longa da história, com a marca de 100 episódios no ar, sob comando do apresentador Tiago Leifert. Quem disputar o prêmio milionário terá que ter muita paciência para superar a saudade da família e amigos. Serão cem dias até o público conhecer o novo milionário que irá levar pra casa R$ 1,5 milhão.

Não terá casa de vidro

Uma das grandes dúvidas no início da divulgação da edição deste ano, era se teria uma casa de vidro, famosa por colocar os brothers presos dentro de uma estrutura de vidro como aconteceu ano passado, em um shopping do Rio de Janeiro. Mas, já podemos descartar essa possibilidade. Durante o bate-papo com os fãs do reality show, o diretor descartou ter uma casa de vidro no BBB 21. Um dos fatores que têm sido decisivos para o chefe do programa, é a pandemia da Covid-19.

#RedeBBB com Ana Clara

Essa temporada em especial, também contará com a participação da ex-participante Ana Clara, sob o comando da #RedeBBB. Ainda sem grandes informações, a novidade promete agitar ainda mais os números do programa em índice de audiência, repetindo ou até mesmo superando o reality anterior.

E quanto às famosas provas de resistência?

Pelo visto esta temporada não terá provas de resistências escaladas. Ainda durante o bate-papo na rede social, Boninho foi questionado por uma fã do reality que perguntou sobre novas provas do gênero. O diretor foi claro: “Decidimos que não, para poupar a equipe que trabalha nas provas. Quando temos resistência pra eles [brothers], ficamos aqui [nos Estúdios Globo] também”.

“Assim, nesse momento [de pandemia do coronavírus, estamos lutando para manter o BBB. Por isso estamos com uma equipe enxuta pra levar pra vocês o dia a dia”, continuou Boninho.

BBB 21 será ‘o Big dos Big’s’?

Com grandes promessas, o BBB 21 (Big Brother Brasil 2021 será o ‘Big dos Big’s) terá pelos menos 14 participantes e tem tudo para ser ser uma edição de sucesso, assim como foi o BBB 20, que consagrou a médica Thelma Assis, como a grande campeã. O diretor da atração, Boninho, já revelou a data para iniciar os trabalhos. Anotem! No dia 25 de janeiro de 2021

