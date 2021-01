BBB21: fim para Juliette? Fiuk diz que coração está ‘guardado’

Em papo com Lucas Penteado e Sarah na área externa do BBB21, na madrugada desta quarta-feira (27), em que rolou confraternização dos brothers, Fiuk falou sobre relacionamento e revelou se pretende ter algum affair no reality show.

Lucas chegou a questionar o colega de confinamento sobre os nomes das participantes com quem ele ficaria na casa durante seu tempo no BBB21.

Fiuk pretende namorar no BBB21?

O coração de Fiuk já tem dono? O ator conversou com alguns colegas na madrugada de quarta-feira (26) sobre relacionamento e comentou que não pretende se envolver com ninguém durante o programa. “Meu medo é, quero viver isso aqui com todo mundo, quero guardar a galera”, disse o cantor.

“Você pode beijar todo mundo”, brincou Lucas. “Se eu beijar alguém aqui, a pessoa vai ficar com raiva de mim, porque eu não vou ficar com ela o tempo todo”, disse Sarah. “Mas não tem que ficar, é um beijo”, opinou o vencedor da primeira prova da edição. “Mas se for para beijar na amizade todo mundo, é uma coisa, se for para se envolver… Não queria me envolver entendeu”, respondeu Fiuk ao colega de confinamento do BBB21.

Sarah começou a falar sobre namoro no BBB21 e tipos de relacionamento e Fiuk disparou: “meu coração está guardado, vai ser para uma pessoa especial”.

Fiuk ficaria com Juliette?

Durante a confraternização na área externa do BBB21, Lucas Penteado questionou o filho de Fábio Júnior: “a pergunta que não quer calar, todo mundo está perguntando isso, com quem o Fiuk ficaria?” Sem citar nomes, o cantor respondeu: “cara, vou te falar de verdade, sou muito tímido. Volto a dizer, não vim para ficar de férias com os amigos”.

O ator brincou que poderia ser o cupido do ex-vocalista da banda Hori no reality e Fiuk contou: “realmente tenho uma trava entendeu”. “É mesmo? Pensei que tu era pegador”, comentou o participante do BBB21. “Assim, não vou negar que gosto bastante, mas eu tenho dificuldade com alguém olhando. Até com quem eu fico, juro que eu evito ficar na frente da galera”, revelou Fiuk.

