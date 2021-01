BBB21: Lucas e Nego Di brigam sobre voto nas mulheres

Lucas Penteado e Nego Di tiveram uma briga na manhã desta terça-feira (26), segundo dia de confinamento do BBB21. A dupla estava se dando bem, já que venceram a primeira prova da edição, realizada em duplas, no entanto, o clima ficou tenso no quarto.

O ator e o humorista se desentenderam após uma conversa sobre jogo no BBB21. A dupla falou de voto e durante o papo rebateram as opiniões um do outro. Nego Di e Lucas falaram sobre a possível rivalidade entre homens e mulheres no programa. Até o ex-BBB Babu foi citado durante a discussão.

Como foi a briga entre Lucas e Nego Di no BBB21?

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Alguns brothers conversavam no quarto sobre jogo após o término da primeira prova de resistência da temporada, Caio especulou que se a primeira prova do líder for vencida por uma mulher, que um homem estará no paredão. O brother então sugeriu que se as mulheres da casa estivessem unidas, os homens também deveriam. Nego Di e Arcrebiano discordaram da visão do fazendeiro, para o humorista, ainda está muito cedo para pensar em jogo e nas uniões que fará na casa, já que ainda não conhece muito os colegas de confinamento do BBB21.

Lucas Penteado apareceu no quarto no momento e discordou da visão de Nego Di, dizendo que já era hora para pensar como jogador. O ex-participante do reality, Babu, foi citado, pois o humorista relembrou o embate entre homens e mulheres na edição de 2020 do programa da TV Globo, e fez críticas ao posicionamento do ator durante o jogo, assim como sua entrega nas provas da edição. Lucas discordou do participante do BBB21 e uma confusão começou, o ator de Malhação afirmou que a visão de Nego Di era apenas opinião, dizendo ser impossível afirmar com certeza qualquer fato sobre o reality.

Em seguida, Luacas deu sua opinião sobre a participação de Babu no programa, dizendo que segundo sua visão, o carioca não errou em sua trajetória no Big Brother Brasil.

Nego Di afirmou que ainda não tinha voto e que não gostaria de votar em alguma mulher da casa apenas para se juntar aos homens. Lucas falou que pensava da mesma forma, no entanto, a briga continuou até que Thais aparecesse no quarto.

O Nego Di falando que o Babu fazia corpo mole nas provas, porque sabia que iria voltar dos paredões…. GENTE….🗣️ #BBB21 #BBB21 pic.twitter.com/E6emW1Tgit — Reality do Povo (@RealitydoPovo) January 26, 2021

Lucas explicou discussão para Camilla de Lucas

Pouco depois da briga, Lucas Penteado sentou com Camilla de Lucas, que também apareceu no quarto em que rolava a discussão, e explicou o motivo da briga, a primeira do BBB21.

Segundo o ator, ele tentava descontruir a ideia de Caio, de que os homens e as mulheres da casa acabariam sendo inimigos no jogo apenas pelo sexo, quando Nego Di começou a discordar dele. No entanto Lucas comentou que acredita que é possível uma divisão na casa, devido a separação dos quartos, que às vezes formam panelinhas, mas comentou com Camilla que foi mal compreendido por Nego Di, o que acabou gerando a briga. O humorista também afirmou que o ator de Malhação não entendeu seu ponto sobre a combinação de votos neste começo de jogo, e que por isso acabou discutindo. Após o papo com Camilla de Lucas, a dupla se acalmou e voltou a conversar.

Veja também:

Veja o que é verdade ou mito sobre os participantes

BBB21: primeira treta? Gilberto se irrita com Kerline e promete confrontá-la