BBB21: saiba mais sobre Carla Diaz, participante do ‘camarote’

Que Carla Diaz é famosa desde a infância muitos sabem, mas a vida da participante do BBB21 teve altos e baixos, principalmente com a descoberta de um câncer. Conheça mais da história da atriz que entra oficialmente no reality da Globo, que estreia nesta segunda-feira (25).

BBB21: relembre a trajetória de Carla Diaz

Carla Diaz entrou na televisão aos 4 anos de idade, em propagandas, mas começou a ficar conhecida por sua personagem, a pequena Maria em Chiquititas, aos 7 anos.

Anos depois, ela se destacou por viver Khadija, em ‘O Clone’, na Globo. Depois de anos na Record, Carla Diaz voltou à Globo em 2017 e interpretou Carine em ‘A Força do Querer’, rival de Bibi Perigosa, personagem da protagonista Juliana Paes, que, atualmente, está no ar na emissora atualmente. Além disso, ela emendou papéis em ‘Malhação’ e ‘Espelho da Vida’.

Carla Diaz do BBB21, já enfrentou uma luta contra o câncer

Em julho de 2020, em meio à pandemia, Carla Diaz, do BBB21, descobriu que estava com câncer de tireoide. Durante o programa Altas Horas, ela falou sobre o nódulo maligno que precisou tratar. Ela ainda ressaltou que foi uma das fases mais difíceis de sua vida.

“Agora eu estou bem, estou curada. Acho que essa pandemia veio para fazer todo mundo parar e repensar sobre a vida. A gente acha, pelo menos eu achava, que eu tinha o controle da minha vida, da minha rotina, da minha agenda. E aí veio a pandemia bem no momento que eu ia estrear dois filmes e a vida me fez parar e olhar para o meu corpo”, explicou ela.

Ela ainda relembrou que não foi fácil ter que lutar para ficar bem. “Eu sei quantas noites eu fiquei sem dormir, o quanto eu tive medo. Mas eu tive muita fé e muita força para seguir em frente. E o foco de saber que ia dar certo. Fica minha mensagem: olhar para o nosso corpo, ele fala e ele sente. Agora pude completar 30 anos com esse aprendizado”, explicou Carla Diaz, que completou 30 anos em 20 de novembro.

Atriz teve apoio do pai, que mora no Uruguai

Em seu Instagram, no mês de dezembro de 2020, após ser curada, Carla Diaz, do BBB21, agradeceu ao pai e fãs por todo o apoio que recebeu. “Aprendi que precisamos estar atentos ao nosso corpo, não deixar para depois, ir ao médico, investigar até o fim. Agradeço a todos os médicos, ao meu pai que mesmo no Uruguai me deu toda força, a tantas outras pessoas que também me ajudaram com mensagens ou uma palavra de carinho, ao meu amigo @yamgriffo que se sensibilizou com a minha história e embarcou de imediato como um grande irmão numa parceria de realizar esse documentário tão importante para mim e, principalmente, a minha mãe que esteve ao meu lado o tempo todo! Espero que essa minha história possa ajudar outras pessoas que também estão passando pelo mesmo caso. Sei que não é fácil, sei bem quantas noites fiquei sem dormir… Mas com muita fé passou e vai passar para você também!”, escreveu ela.