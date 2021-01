Foto de namorada confirma suspeita de Thiago Martins no BBB 21

Thiago Martins já tinha seu nome aparecendo em listas de cotados para o BBB 21. Apesar de nenhuma confirmação oficial, uma publicação da namorada do ator no Instagram, nesta terça (19), fazendo referência a uma viagem do global, fez com que as suspeitas de muita gente ganhassem mais espaço.

A publicação de Talita Nogueira na manhã de hoje (19) soou para muita gente como uma confirmação de que Thiago Martins estará no BBB 21. A atleta postou uma foto com o namorado nos stories e escreveu: “boa viagem meu amor”.

Thiago Martins vai participar do BBB 21?

Ainda não temos confirmação oficial que o ator estará no Big Brother Brasil desse ano, no entanto, Thiago provavelmente teria a agenda necessária para fazer parte do elenco do reality, já que terminou de filmar Amor de Mãe, sua novela mais recente, no fim de 2020.

O ator da Globo tem estado presente no Instagram, porém sem aparecer em vídeo, apenas com publicações de fotos no feed, ou vídeos de seus animais de estimação nos stories, coisa que poderia ser feita pela equipe do ator, se ele já estivesse confinado no hotel em que os participantes do BBB 21 estão.

Leia também: Pyong diz que descobriu quem são os participantes do BBB 21

Lista oficial sairá nesta terça-feira

Não precisaremos esperar muito para saber se Thiago Martins realmente estará ou não no BBB 21. A produção do programa começará a liberar os nomes dos participantes da edição, que estão há meses guardados a sete chaves, na tarde desta terça-feira, 19 de janeiro.

Os anúncios acontecerão nos intervalos da programação da Globo, a partir da exibição da novela Laços de Família, que começa às 16h40. Tiago Leifert, apresentador do BBB 21, falou sobre o assunto no Instagram e disse que a divulgação dos nomes da temporada irá acontecer durante todo o dia.

TEMOS DATA! 🤩 Nesta terça-feira, dia 19, vamos conhecer os brothers do meu #BBB21! Os novos moradores da casa mais vigiada do Brasil serão revelados ao longo da programação da TV Globo 👀 #RedeBBB pic.twitter.com/wZ2cUpGmOB — Big Brother Brasil (@bbb) January 18, 2021

