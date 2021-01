Que dia começa o BBB 21? O que sabemos sobre o ‘Big Brother Brasil’

Quase todos os dias ficamos atentos às publicações oficiais das redes sociais do Big Brother Brasil, Boninho, Tiago Leifert, e qualquer personalidade que possa saber um pouquinho mais sobre o BBB 21. Ninguém aguenta mais esperar pelas novidades da temporada e a lista oficial com os nomes das celebridades que estarão no elenco. Outra coisa que pode confundir: a data estreia. Você sabe quando a nova temporada do reality da Globo vai começar?

Apesar de rumores e teorias que o programa pode ter início em uma data antes da anunciada, o dia oficial divulgado pela produção do BBB 21 é 25 de janeiro.

BBB 21 vai começar em 10 dias

No dia 8 de janeiro, o perfil oficial do Big Brother Brasil publicou um vídeo nas redes sociais com spoilers da edição. No vídeo, a produção afirmou que a nova temporada do reality show começará no dia 25 de janeiro e terá 100 dias no total. “Atenção, preste muita atenção. Dia 25/01 estreia o Big dos Bigs”, escreveram.

Edição pode começar antes?

Apesar de o anúncio oficial afirmar que o BBB 21 começará no dia 25 de janeiro, muita gente especulou se a produção não dará início ao programa antes. Por que isso? No fim do vídeo de anúncios, a frase “Fique esperto porque o jogo começa antes do play” aparece. Nos comentários da publicação no Instagram o perfil oficial da Rede Globo escreveu a mesma coisa.

Em outubro de 2020, o chefão do reality comentou em uma publicação do Instagram: “o spoiler do momento é, o BBB 21 vai começar antes de começar”. Todo mundo sabe como Boninho é organizado, indicado 4 vezes ao Emmy Internacional, o diretor de TV faz grandes planejamentos quando vai projetar suas atrações, será que a ideia de iniciar o programa antes do dia 25 de janeiro, como uma surpresa aos fãs do reality, já estava na cabeça do diretor e pode realmente acontecer? Falta pouco para descobrirmos.

Atenção, preste muita atenção! 🚨 Tô chegando com os primeiros SPOILERS do #BBB21! 👀 Dia 25/01 estreia o Big dos Bigs! #RedeBBB pic.twitter.com/br4LRH2KTx — Big Brother Brasil (@bbb) January 8, 2021

Como assistir o BBB 21?

Para assistir aos programas diários do reality, apresentados por Tiago Leifert, é necessário apenas a ter acesso ao canal da TV Globo. Também é possível assistir aos programas ao vivo no aplicativo Globoplay. No entanto, para acompanhar o BBB 21 durante 24 horas é necessário ter assinatura do aplicativo da Globo, o Globoplay, pagando mensalmente o valor de R$ 22,90, ou contratar o serviço de uma TV por assinatura.

Para assistir o BBB 21 na Sky é necessário desembolsar R$ 91,60 para o canal adicional, que exibe apenas as câmeras do reality show, é possível dividir o valor em até 4 parcelas de R$ 22,90 ou pagar à vista. No caso de quem prefere contratar a Claro TV, a empresa cobra R$ 22,90 nos quatro primeiros meses de assinatura. Os valores dos planos de outras operadoras para quem quer acompanhar o Big Brother Brasil de 2021 todos os dias vai ser divulgado até a estreia do programa.

