Ceia de Ano Novo simples e barata: entradas para servir no Réveillon 2023

Seleção de receitas para servir no réveillon com opções vegetarianas

A ceia do Ano Novo não é tão importante quando a do Natal para uma parcela da população, mas há quem faça questão de montar uma bela mesa para receber amigos e familiares no último dia do ano. Por ser menos formal, no entanto, é possível providenciar uma ceia de Ano Novo simples e barata e, por isso, é possível garantir pratos econômicos, mas que não deixam a desejar quando o assunto é sabor.

Reunimos algumas receitas para servir na virada do ano. Confira.

Como fazer uma ceia de Ano Novo simples e barata

Apostar em receitas fáceis e econômicas para servir como entrada é uma forma eficiente de garantir uma ceia de Ano Novo simples e barata e ainda assim agradar os convidados. O réveillon é, de maneira geral, um evento em que as pessoas acabam comendo menos do que no Natal, já que a celebração costuma ser regada a bebidas e tem a tradicional contagem regressiva para a chegada do ano.

Por isso, fazer uma ceia de Ano Novo simples e barata é possível e pode ser uma ótima opção para aqueles que preferem festejar em vez de comer. As entradas são uma forma de começar a comemoração sem deixar de lado o sabor, que está presente em cada uma das receitas. Frios, patês e bolinhos costumam fazer bastante sucesso. Veja opções de entradas baratas e fáceis de fazer para servir no réveillon:

Tábua de frios na entrada do ano novo

Uma entrada clássica, capaz de agradar os mais diferentes paladares. Uma boa tábua de frios para servir na ceia de Ano Novo simples e barata pode ser feita usando ingredientes que não pesam no bolso. Aqui, vale usar a criatividade e também aproveitar os itens em promoção, como queijos, presunto, salame, azeitonas, ovos de codorna e salame.

É importante variar nos itens e caprichar na apresentação, o que vai deixar a tábua sofisticada e elegante. Por exemplo: coloque duas opções de queijo (pode ser muçarela, gorgonzola, brie ou prato), um tipo de azeitona, pelo menos um derivado de carne (salame ou presunto) e ovo de codorna para ter uma tábua diversificada e bonita. Você também pode usar torradinhas e um patê.

Patê de atum para a entrada

O patê de atum é um clássico e é uma receita que cabe perfeitamente na ceia de Ano Novo simples e barata. Ele pode ser incluído na tábua de frios, mas também pode ser servido sozinho. Além disso, é fácil de fazer, leva poucos ingredientes e é muito saboroso.

Misture atum em lata, maionese e cheiro verde em uma tigela, tempere com um pouco de sal e azeite e sirva com canapés ou torradinhas, que podem ser feitas em casa usando qualquer tipo de pão – é só levar ao forno para que as fatias fiquem crocantes. O pão francês adormecido funciona bem: é só passar um pouco de azeite e levar ao forno.

Bruschetta de tomate

Quando reunimos ingredientes simples e saborosos, o resultado pode ser surpreendente. Para essa bruschetta, a baguete recebe a cobertura de tomates e folhas de manjericão. Primeiro, corte a baguete em fatias de cerca de 1 centímetro e leve ao forno para assar por dez minutos ou até que fiquem crocantes. Cuidado para não passar do tempo, a ideia não é fazer torradas.

Enquanto o pão está no forno, corte os tomates em cubos e tempere com folhas de manjericão, sal e azeite. Depois, é só cobrir as fatias de baguete com o tomate temperado e servir. Você também pode usar outros tipos de pão, como o italiano e o francês. Para deixar a bruschetta com uma aparência bonita, corte em fatias inclinadas.

Tomate confit

Essa receita de entrada para a ceia de Ano Novo simples e barata é realmente muito fácil de fazer. Para quem não está familiarizado com o termo, confitar é, basicamente, assar os tomates em bastante gordura, em temperatura baixa e por bastante tempo.

Para preparar essa receita, corte 500 gramas de tomate cereja pela metade, regue o fundo de uma assadeira com azeite, disponha os tomatinhos e tempere com um pouco de açúcar, alho, sal e ervas frescas.

Leve ao forno na temperatura mínima por cerca de uma hora ou até que os tomates estejam murchos. Sirva com outros acompanhamentos, como torradas, por exemplo.

Cruditè de legumes

Se o nome dessa entrada parece sofisticado, saiba que a forma de fazer essa receita é muito simples e, por isso, está na lista das entradas simples e baratas para a ceia de Ano Novo. Os ingredientes são fáceis de encontrar e não pesam no bolso. Corte cenouras, pepinos, rabanetes e salsão em palitos.

Em uma tigela, faça o molho perfeito para acompanhar os legumes: iogurte, azeite, suco de limão, hortelã fresca picada, sal e pimenta do reino a gosto. Faça com antecedência para garantir que o molho fique na geladeira por pelo menos uma hora e sirva geladinho.

Bolinho de arroz com lentilha

A lentilha é um alimento clássico das festas réveillon porque simboliza riqueza e, por isso, há quem faça questão de consumir lentilhas na virada do ano. A vantagem dessa receita é que ela pode ser feita com a sobra de arroz cozido sem prejudicar o sabor. É só cozinhar a lentilha na panela de pressão, escorrer e amassar.

Depois, misture com o arroz cozido, inclua temperos a gosto em uma tigela até formar uma massa uniforme e depois faça bolinhas, que podem ser fritas em óleo quente ou na arifryer.

Torradinhas com ricota

As torradas novamente aparecem aqui como um tipo de entrada simples, mas que pode ser muito saborosa. Dessa vez, elas vêm acompanhadas de um delicioso e simples patê de ricota, que é bem fácil de preparar: basta misturar ricota fresca com azeitonas sem caroço picadas, azeite, sal e pimenta do reino a gosto.

Misture tudo e cubra as torradas com o patê que, além de saboroso, é leve e, portanto, pode ser consumido até por quem faz dieta. Outra opção é usar canapés, que podem ser feitos em casa ou comprados prontos e conferem uma certa elegância para a entrada.

Espetinho caprese para o ano novo

Não tem erro: tomate, queijo e manjericão são uma combinação irresistível. Não é a toa que uma das pizzas mais consumidas no mundo é a marguerita, que leva os três ingredientes. Essa receita é muito fácil e não pesa no bolso. Para preparar os espetinhos caprese, basta cortar queijo frescal em cubos e tomates-cereja na metade.

Depois espete um pedaço de queijo, um pedaço de tomate e uma folha de manjericão em palitinhos de madeira e você pode usar até mesmo o tradicional palito de dente. Tempere com sal e azeite e está pronto. Se preferir, pode usar muçarela no lugar do queijo frescal.

Abobrinha crocante

Essa receita é bem fácil de fazer e leva poucos ingredientes: uma abobrinha grande cortada em rodelas, empanadas com farinha de rosca, parmesão ralado (desses de saquinho mesmo) e orégano.

Primeiro, corte a abobrinha em rodelas e tempere com sal, azeite e pimenta do reino. Empane cada rodela na mistura de farinha de rosca e leve ao forno para assar por cerca de 25 minutos ou até que estejam crocantes. O segredo é não sobrepor as rodelas de abobrinha na assadeira para garantir que todas vão assar por igual.

Creme de ervilha

O creme de ervilha é uma entrada vegetariana simpática, saborosa e elegante, apesar de barata. Pode ser feito com ervilhas frescas ou em lata. No caso das frescas, é só cozinhar bem na panela de pressão antes de preparar o caldo. Depois, é só bater as ervilhas cozidas ou em lata com água no liquidificador até chegar à consistência de creme.

A dica aqui é ir adicionado água aos poucos, para não correr o risco de ficar aguado. Depois, refogue cebola e alho em uma panela e leve o creme de ervilha ao fogo, mexendo até começar a ferver. Tempere com sal e sirva com torradas.

Sopa fria de tomate

A sopa fria de tomate tem um nome que pode parecer sofisticado, gaspacho, mas o fato é que preparar essa receita é bem simples. Para as regiões mais quentes do país, ela é uma ótima opção para a ceia de Ano Novo.

Tomates sem pele e sem sementes vão para o liquidificador junto com um pepino pequeno, suco de limão, azeite, sal e temperos a gosto. Folhas de manjericão sempre caem bem com tomate. Depois, é só bater até atingir a consistência desejada e levar à geladeira por, pelo menos, duas horas. Cubra com cheiro verde ou manjericão e sirva com torradas.