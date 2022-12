Chester ou Peru? Saiba a diferença e qual escolher para o Natal

Nessa época do ano, é comum surgirem dúvidas sobre o que incluir no cardápio para a ceia de Natal. Isso porque, nos grandes grupos de famílias ou amigos, as preferências costumam ser bem variadas. Sobre a carne, por exemplo, será que é melhor servir chester ou peru? Qual é mais saboroso? Qual é mais barato? O fato é que, tradicionais para a ocasião, chester e peru são aves de espécies e sabores bem diferentes.

Embora sejam aves, chester e peru estão longe de ser a mesma coisa. Quem tem dúvida se deve servir chester ou peru na ceia de Natal, portanto, deve levar em conta alguns fatores.

Qual escolher entre chester e peru?

O chester é um frango modificado geneticamente para ser mais farto – com mais carne nas coxas e no peito -, e além de ser macio, é mais suculento. Já o Peru é uma ave maior, com a carne mais rígida, seca, porém, apresenta mais sabor intenso.

A vantagem do Peru é que o animal não é modificado geneticamente e mesmo assim tem o peito farto de carne. Enquanto o Chester pode render mais e custar menos.

De acordo com o site da Perdigão e um artigo no site da Wikipédia, no final dos anos 1970, a empresa iniciou uma busca internacional por uma variedade de frango que pudesse ser comercializada como um frango assado com alto percentual de peito e coxa - um que era apenas o tamanho certo para uma típica família brasileira de 4,5 pessoas.

Durante sua busca internacional, os técnicos de avicultura da empresa encontraram um cruzamento híbrido de galinhas que se encaixava em suas necessidades em uma empresa americana chamada Cobb Vantress. Os geneticistas da Cobb Vantress, usando uma linha genética natural da Escócia como base, desenvolveram uma variedade de frango mais farto, exatamente o que a Perdigão queria. A companhia comprou os direitos desse cruzamento e começou a criar as aves no Brasil no início dos anos 80.

Receita tradicional de Chester

Ingredientes

1 chester de 4 kg

1 copo (200 ml) de vinho branco

1 colher (sopa) de molho inglês

3 dentes de alho

1 cebola média

1 xícara (240 ml) de óleo

1 lata de molho de tomate

Pimenta do reino, coentro e sal a gosto

1 lata de pêssego em calda

1 lata de figo em calda

Modo de preparo

Primeiro, coloque no liquidificador o óleo, o molho de tomate, o molho inglês, o vinho, a cebola, o coentro, a pimenta do reino e o sal. Bata até formar um molho homogêneo passe por dentro e por fora do chester. Reserve na geladeira por, pelo menos, 12 horas.

Depois, amarre as coxas da ave e coloque em uma assadeira untada com óleo. A dica aqui é proteger a ponta de cada coxa e a asa com um papel alumínio para não queimar. Cubra a carne toda também com papel alumínio e leve ao forno baixo por uma hora. Retire o alumínio e, nesse momento, regue a carne com a calda do abacaxi. Volte ao forno por mais 20 minutos.

Depois, é só colocar em uma travessa de servir e decorar com as frutas. Sirva com arroz branco e farofa.

Receita de Peru para a ceia de Natal

Ingredientes

1 peru de 5kg

100g de manteiga ou margarina sem sal

Alecrim, tomilho, sal e pimenta do reino a gosto

Recheio

Suco de um limão

1 cabeça de alho descascado

1 cebola média

Batatas

12 batatas médias

Azeite, tomilho, alecrim e sal a gosto

Modo de preparo

Seque bem o peru com a ajuda de um pano ou papel toalha, principalmente a parte de dentro, com a ave em temperatura ambiente. Em uma frigideira, derreta a manteiga e coloque tomilho, alecrim, sal e pimenta do reino. Depois que esfriar, passe em todo o peru.

Depois, na parte interna passe alecrim, tomilho, limão e coloque a cebola cortada em quatro e os dentes de alho inteiros. Cubra om papel alumínio e leve ao forno baixo por 3 horas. Para evitar que a carne resseque, regue com o caldo que se forma no fundo da frigideira a cada 30 ou 40 minutos.

Enquanto isso, as batatas vão para uma panela grande com água. Deixe ferver por 2 minutos e desligue o fogo. Quando esfriar, tempere com azeite, sal, alecrim e tomilho e, faltando 30 minutos para o fim do tempo do peru, retire do forno, retire o papel alumínio e distribua as batatas em volta da carne. Aumente o fogo para dourar. Sirva com uma salada de maionese e arroz.

