Receitas de chocolate quente: 5 versões deliciosas

Os chocólatras de plantão vão concordar: receitas de chocolate quente são bem-vindas tanto no inverno quanto no verão. Podem substituir o café e acompanhar fatias de bolos simples, como de cenoura, milho e fubá. Há quem goste de combinar a iguaria com pães salgados.

Como são as receitas de chocolate quente?

Além do chocolate de sua preferência, a bebida costuma levar leite e/ou creme de leite. Pode ser incrementada com leite condensado e até pasta de amendoim. Outra aposta é no contraste de sabores com o gengibre. Quem precisa cortar o açúcar da dieta pode investir em opção diet. Confira ingredientes e modo de preparo de cinco receitas de chocolate quente:

Chocolate quente cremoso

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite líquido

3 colheres (sopa) de chocolate em pó 50%

4 colheres (sopa) de açúcar

1 pedaço de canelas em pau

1 caixinha de creme de leite

Modo de Preparo

Em um liquidificador, bata o leite com o chocolate em pó e o açúcar. Despeje em uma panela com a canela e leve ao fogo baixo, mexendo sempre até ferver. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e mexa bem até ficar homogêneo. Retire a canela e sirva quente.

Fonte: Nestlé

Chocolate quente com leite condensado

Ingredientes

2 xícaras (chá) de leite

4 colheres (sopa) de achocolatado em pó ou 6 colheres de achocolatado

1 colher (sopa) de amido de milho

4 colheres (sopa) de leite condensado

1/2 xícara (chá) de creme de leite

Modo de Preparo – receitas de chocolate quente

Despeje o leite numa panela e dissolva o amido de milho, misturando bem para não ficar pelotas. Leve ao fogo médio, adicione o leite condensado, o chocolate em pó e misture bem. Mexa até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o creme de leite e misture.

Fonte: Comidinhas do Chef

Com gengibre

Ingredientes

1 xícara (chá) de leite

1 lasca de gengibre descascado

1 colher (sopa) de chocolate em pó

1 colher (sopa) de açúcar

Modo de Preparo

Aqueça o leite com o gengibre em fogo médio. Quando ferver, retire o gengibre, junte o chocolate em pó e o açúcar. Misture bem e sirva a seguir.

Fonte: Comidas e Receitas

Chocolate quente com pasta de amendoim

Ingredientes

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

2 colheres (sopa) de chocolate em pó

2 colheres (sopa) de água

400ml de leite

60g de chocolate ao leite (cortado em pedaços)

2 colheres (sopa) de pasta de amendoim

Modo de Preparo

Em uma panela, coloque açúcar mascavo, chocolate em pó e duas colheres de água. Leve ao fogo médio e mexa até dissolver. Acrescente o leite e, quando estiver morno, adicione os pedaços de chocolate e a pasta de amendoim. Não pare de mexer até encorpar. Tire do fogo antes que comece a ferver.

Fonte: Grupo Chama

Opção diet

Ingredientes

600 ml de leite semidesnatado

1 colher (sopa) de achocolatado em pó zero açúcar

1 colher (sopa) de cacau em pó

2 colheres (chá) de amido de milho

Canela em pó a gosto

Modo de Preparo – receitas de chocolate quente

Em um liquidificador, junte todos os ingredientes e bata por 30 segundos. Em seguida, leve ao fogo brando, mexendo até ferver.

Fonte: Tudo Gostoso