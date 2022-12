Carnes para Ano Novo:o que comer para trazer boa sorte em 2023

As carnes são uma boa opção para a ceia da virada. Foto: Tim Douglas/Pexels

Na ceia de Ano Novo, algumas carnes são evitadas, como as aves. Mas há outras opções

É fato: a chegada do Ano Novo é rodeada de superstição. A cor da roupa, os rituais que serão adotados e até mesmo a comida que será consumida na virada podem, de acordo com os supersticiosos, trazer boa ou má sorte. As crenças giram em torno de diferentes temas, como saúde, vida amorosa e finanças, por exemplo. É o caso das carnes para Ano Novo – segundo quem acredita nas superstições, algumas devem ser evitadas.

Qual carne não comer no ano novo?

A carne de porco é uma das mais comuns nas ceias de Ano Novo. Isso porque, segundo algumas culturas, ela representa progresso. A tradição, adotada em países como Áustria, Cuba e Espanha, por exemplo, garante que um porco inteiro colocado no centro da mesa da ceia é uma forma de atrair abundância financeira.

Mas além disso, há quem diga que, na virada do ano, não se deve consumir carnes de animais que andam para trás. O peru, que é amplamente consumido no Natal, não volta à mesa de muitas famílias na noite de réveillon. O mesmo acontece com o frango, frequentemente presente na mesa dos brasileiros. Já o porco só anda para frente.

Como alternativa, quem não gosta de preparar as carnes de porco para o Ano Novo pode optar pelo peixe. A carne de boi também pode ser consumida, segundo a superstição.

Receitas de carnes de porco para o ano novo

A carne de porco é uma das carnes para Ano Novo mais consumidas. Isso porque, segundo a superstição, é a principal opção para não consumir carnes de animais que andam para trás.

Comece bem o Ano Novo com essa receita de Lombo Assado fácil

Em primeiro lugar, a carne de porco, claro. Atualmente, supermercados vendem as carnes para Ano Novo temperadas, bastando apenas levar ao forno. Mas também é possível temperar facilmente o lombo em casa e ainda assim obter uma receita muito saborosa.

A carne de porco, assim como os peixes, combina com limão e alho. Portanto, é só juntar esses ingredientes com azeite e sal e fazer uma marinada.

Depois, é preciso reservar por uma hora para que a carne absorva o tempero e, então, levar ao forno. O tempo varia entre 40 e 60 minutos, de acordo com o tamanho da peça.

Tender ao Molho Branco

O tender é muito fácil de preparar, já que, normalmente, é vendido temperado. Isso porque essa carne é embutida e, portanto, já é salgada. Para variar, no entanto, pode ser servido com molhos e outros temperos.

O molho branco dessa receita é feito com leite, farinha de trigo e temperos a gosto. Leve ao fogo depois de refogar o alho e a cebola com cuidado para não empelotar. Depois de conseguir a consistência desejada, reserve.

Faça cortes na parte superior do tender e espete cravos da índia nele. Depois, basta cobrir com papel alumínio e levar ao forno por cerca de uma hora. Retire o papel alumínio e volta ao forno por mais uma hora. Aí, é só fatiar e distribuir em uma travessa para servir e cobrir com o molho branco.

Costelinha de Porco Barbecue igual à dos restaurantes

Assim como em alguns restaurantes, nessa receita a costelinha de porco ganha o acompanhamento do molho barbecue. Essa combinação é irresistível. Porém o segredo aqui é ferver a carne antes.

Para isso, leve ao fogo uma panela com água e temperos (louro, sal e cebola) e deixe ferver por pelo menos uma hora. Feito isso, é só tirar a costelinha do fogo e colocar em uma assadeira.

Faça uma mistura de barbecue, catchup e açúcar mascavo e espalha sobre a carne, que deve ser colocada na assadeira com o osso para baixo. Leve ao forno a 180 graus por cerca de 30 minutos e sirva com batatas rústicas.

Receitas de Carnes bovinas para a ceia de ano novo

A carne vermelha pode ser consumida no Ano Novo sem problemas. Segundo a superstição, o boi é permitido porque não anda para trás.

Fraldinha assada na mostarda

A fraldinha também é uma ótima escolha entre as carnes para Ano Novo. A dica aqui é temperar a fraldinha com manteiga, mostarda e alho, passando a mistura em cima da peça de carne. Enquanto isso, é só pré-aquecer o forno a 200 graus e depois colocar a assadeira com a fraldinha para assar por cerca de 40 minutos. A fraldinha é uma carne macia e, por isso, não precisa de nenhum tipo de pré-preparo.

O tempero que sobrar pode ser adicionado aos poucos durante o tempo de cozimento, para que a carne não resseque. A receita é simples mas é muito saborosa. Pode ser servido com arroz branco ou batatas e farofa.

Lagarto assado fácil e saboroso

O lagarto é uma carne bovina muito fácil de preparar e essa receita leva poucos ingredientes. Basicamente, além de uma peça de lagarto, você vai precisar de temperos e azeite para obter uma carne macia e saborosa.

A primeira coisa que deve ser feita é furar o lagarto com uma faca afiada, a fim de facilitar a entrada dos temperos. Aí, é só caprichar no tempero. Passe um alho sobre a carne, depois passe sal e azeite e acrescente um punhado de tomilho.

Cubra com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por cerva de 1 hora e meia. Ao final desse tempo, a carne vai ter liberado um caldo, que fica no fundo da assadeira. Regue o lagarto com esse líquido, retire o papel alumínio e retorne ao forno por mais 30 minutos.

Picadinho de carne

Esse picadinho pode ser feito com patinho, que é uma carne leve. Primeiro, é preciso cozinhar: na panela de pressão, refogue cebola e alho, acrescente a carne e deixe selar. Adicione sal e pimenta do reino, cubra com água fervente e tampa e panela. Depois que começar a fazer barulho, são 20 minutos até a carne estar macia.

Depois, tire a pressão e adicione batatas e cenouras. Volte ao fogo sem pressão por mais 20 minutos ou até que os legumes estejam cozidos. Mexa de vez em quando para garantir que o sabor pegue em tudo.

Para servir, coloque em uma travessa e leve à mesa acompanhado de arroz branco e farofa.

Peixes para servir no Réveillon

O peixe é outro prato comum em pratos de todo o mundo no Ano Novo, já que nada para a frente e, segundo a superstição, portanto, ajuda para que o ano seja de crescimento e sucesso.

Aposte na tradicional receita de Bacalhau com batata

Se tem uma carne de peixe que é amplamente consumida na ceia de Ano Novo é o bacalhau. O bacalhau tem uma vantagem em relação às outras carnes para Ano Novo: pode ser substituído por peixes mais baratos, como merluza e tilápia. Basicamente, o bacalhau à moda portuguesa leva ovos cozidos, batatas, pimentão, tomate, cebola, azeitonas e bastante azeite.

Antes de cozinhar, é importante dessalgar o peixe, se for o caso. Para fazer, é só intercalar camadas de legumes (começando pelas batatas) e de peixe até completar a assadeira. Depois, regue com azeite e leve ao forno por cerca de 30 minutos.

Os ovos cozidos são acrescentados no final.

Tilápia à parmegiana

As receitas à parmegiana são um sucesso, independentemente do tipo de carne usada. Aqui, o peixe é tilápia, que costuma ser a variedade mais barata dos pescados.

Para fazer, basta preparar um molho de tomate simples ou usar algum pronto. Os filés de tilápia devem ser temperados com limão, sal e alho espremido, mas é preciso deixar descansar por pelo menos uma hora para que o sabor fique acentuado.

Para empanar, farinha de trigo, ovos batidos e farinha de rosca. Passe os filés em cada um desses ingredientes, respeitando a ordem. Em uma frigideira, frite os filés empanados. Depois, transfira para uma assadeira e cubra com molho de tomate e muçarela ralada. Leve ao forno a 180 graus por cerca de 15 minutos e está pronto. Sirva com batatas fritas e salada.

Moqueca de peixe é fácil e rápida

Se você não quer perder muito tempo na cozinha, essa receita vai ser uma ótima escolha. A moqueca pode ser feita com cação em postas, mas você também pode substituir por outro peixe, como a tilápia ou a merluza.

Pimentões, tomate e cebola são os principais ingredientes da moqueca, além do peixe, é claro. Faça uma camada no fundo da panela com esses ingredientes e depois acrescente as postas ou os filés de peixe.

Faça camadas e tempere com um pouco de sal, vinagre ou limão e azeite. Deixe a panela tampada e quando o peixe já estiver cozido, basta adicionar leite de coco e cheiro verde. Sirva com arroz branco e farofa ou pirão.

Alimentos da sorte para comer no ano novo 2023

Segundo o folclore popular, se esses alimentos forem consumidos no dia de Ano Novo, eles garantem boa sorte ao longo do ano.

Lentilha – É um dos alimentos mais consumidos no réveillon. Isso porque, segundo a superstição, o formato de moeda da lentilha é associado ao sucesso financeiro. Ela pode ser consumida de acordo com a preferência de cada um, mas o ideal é que isso aconteça logo depois que o relógio marcar meia-noite.

Romã – Consumida há milênios, a romã é associada à abundância financeira e à fertilidade. Segundo a crendice popular, para trazer bons agouros no Ano Novo, deve-se guardar 7 sementes de romã em um papel e colocar dentro da carteira. A fruta também deve ser consumida logo que o ano velho acabar.

Uva – Em muitas culturas, a uva é um alimento capaz de trazer boas vibrações para o Ano Novo. Não é a toa que uma das bebidas mais consumidas na noite de réveillon é o espumante, feito de uvas brancas. Para ter ainda mais sorte no Ano Novo, supersticiosos indicam consumir 12 uvas à meia-noite, uma para cada mês.

Peixe – Embora não seja como a tradicional carne de porco, acredita-se que o peixe também é capaz de trazer boa sorte e felicidade se consumido na ceia de Ano Novo. Como esse foi o alimento que, segundo a Bíblia, Cristo multiplicou, muitas pessoas entendem que o peixe garante alimentos na mesa durante o ano todo.

